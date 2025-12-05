El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El recinto de Landako Gunea hasta la bandera.

Ver 5 fotos
El recinto de Landako Gunea hasta la bandera. Ignacio Pérez

La Azoka da el pistoletazo de salida a su 60 aniversario con miles de estudiantes abarrotando Durango

El recinto de Landako Gunea ha abierto sus puertas con un lleno total en la primera jornada de esta edición

Miguel Aizpuru

Miguel Aizpuru

Durango

Viernes, 5 de diciembre 2025, 11:26

Comenta

60 velas sopla hoy la Azoka de Durango, convertida en el referente indiscutible de las industrias culturales vascas y en una cita anual ineludible para ... todo tipo de públicos, desde los más jóvenes hasta los más veteranos, que como cada año desfilarán por miles a través de los casi 300 stands de la feria.

