La Azoka da el pistoletazo de salida a su 60 aniversario con miles de estudiantes abarrotando Durango

60 velas sopla hoy la Azoka de Durango, convertida en el referente indiscutible de las industrias culturales vascas y en una cita anual ineludible para ... todo tipo de públicos, desde los más jóvenes hasta los más veteranos, que como cada año desfilarán por miles a través de los casi 300 stands de la feria.

Este viernes por la mañana está siendo el turno de los estudiantes, en la tradicional primera jornada que se llena de autobuses de colegios, institutos e ikastolas. Así, miles de alumnos han abarrotado el recinto principal de Landako Gunea desde las 10.30 horas, cuando la feria ha abierto sus puertas repleta de novedades editoriales, musicales, artísticas y de todas las disciplinas de la cultura vasca.

En uno de los stands más grandes, el de la editorial Pamiela, había ya movimiento y firmas desde primera hora, con autores como Miren Billelabeitia, con su novedad 'Eguna hasteko olerkiak' bajo el brazo. «Siempre vengo con mucha ilusión y este año me da la sensación de que hay una buena cosecha de autores y novedades», celebraba la escritora de Mungia. En Elkar, por su parte, se afanaba en atender a su legión de lectores Jon Arretxe, un clásico de la Azoka que este año ha aparcado su saga del detective Touré y presenta 'Txerriak eta loreak', una novela en clave de humor.

Los stands musicales son de los más frecuentados en Landako Gunea, sobre todo por el público juvenil, que se agolpaba para intentar hacerse con las novedades de los superventas del momento: Zetak y ETS. Al lado, un veterano, Fermin Muguruza, que firmaba su triple LP en directo en Madrid, 'Akelarre antifaxista', y que no daba abasto para atender a todos sus fans.

De la nueva hornada de nombres euskaldunes, destacaba Urko Milagro, alma mater de la banda navarra Mirari, proyecto emergente que pisaba por segunda vez Durango. «El año pasado nos fue de maravilla presentando nuestro primer disco, 'Mundu berria', con el que actuamos en Plateruena. Y este año venimos con más fuerza y un nuevo single, 'Askatasun oihua'», explicaba a este diario.

Por otra parte, la Azoka congrega a más editoriales que nunca, de todo tipo de géneros y propuestas. Como la de la Consonni, con una potente triple propuesta de novedades en euskera: 'Beste zerbait', de Danele Sarriugarte; 'Katona', de Antiñe Mendizabal Aranburu; y 'Narrugorrik', de Ixiar Rozas. Las autoras los presentarán mañana sábado en un triple acto en el stand. «Estamos muy contentas porque es la primera vez que publicamos originales en euskera», detallaba María Macía, de la editorial bilbaína.

Otro de los puestos con mucho movimiento era el de Liburuak, sello enfocado en literatura musical que tiene entre sus propuestas 'Loreak zaraman', de Roberto Moso, 'Fiesta y rebeldía', de Jerry Corral –ambos estarán firmando durante el fin de semana– o 'De pasión a profesión', exhaustivo manual de la industria musical.

«Vamos a ver si podemos darnos a conocer a más tipos de público, como el juvenil», explicaba la directora de la editorial, Amaia Santana. «Cada vez tenemos más títulos en euskera y propuestas más variadas que ojalá se conviertan en el regalo de Navidad de muchas personas», confiaba.

Con otro lleno total, la Azoka conmemora las seis décadas de un evento que dio sus primeros pasos en 1965, en pleno franquismo, en lo que era un pequeño mercado de impulsores de la cultura vasca que se daban cita en los soportales de la Basílica de la Villa, y que se fue poco a poco expandiendo hasta convertirse en motor y pulmón de todo tipo de creadores, editores y distribuidores. Y, por encima de todo, del público masivo, elemento indispensable de la feria.

Ampliar Apertura de puertas de la Azoka. I. Pérez

Una cita que se va expandiendo cada año, no solo en cantidad, sino también en diversidad de propuestas en varios espacios, que este año se abren a abarcar disciplinas artísticas y la creación de podcast.

Con miles de personas ya explorando a esta hora del día la oferta y novedades culturales, vuelve a evidenciarse que el recinto principal de Landako Gunea se queda pequeño en muchos momentos, con aglomeraciones en algunos pasillos y algunos stands, así como con colas en las puertas de acceso a Landako.

No han faltado tampoco los ya tradicionales atascos para acceder a la zona y los problemas de aparcamiento para quienes acceden a Durango en sus vehículos propios.