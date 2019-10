Jimmy Liao, el ilustrador de lo invisible Jimmy Liao posa junto a una de sus ilustraciones en la presentación de la exposición 'Lo esencial y lo invisible', en el Museo ABC, en Madrid. / Museo ABC El artista taiwanés, uno de los creadores orientales más conocidos en occidente, presenta su obra por primera vez en Europa ELENA MARTÍN LÓPEZ Madrid Martes, 8 octubre 2019, 16:42

«Lo esencial es invisible para los ojos». Ya lo sabía el Principito y bien lo sabe Jimmy Liao, cuya obra está unida a esta idea tanto por motivos personales como creativos. El artista taiwanés, uno de los autores orientales más conocidos en occidente, presenta su obra original por primera vez en Europa en la exposición 'Lo esencial y lo invisible', que acogerá el Museo ABC, en Madrid, desde el 9 de octubre de 2019 hasta el 20 de enero de 2020.

Nacido en Yilán, Taiwán, en 1958, Liao estudió Diseño en Taipei. «Fui aceptado en Bellas Artes, pero no estaba seguro de mis habilidades como dibujante», expresa. Después de veinte años trabajando como publicista, a los 40 años, decidió dedicarse a dibujar, inspirado por algunos autores de referencia como Anthony Browne o John Birmingham. A día de hoy, ha publicado más de 60 títulos y sus libros han sido traducidos a diversas lenguas, además de versionados en forma de musicales, series de televisión o películas.

Liao está considerado por la revista 'Studio Voice' como una de las cincuenta personas más creativas de Asia, y sus trabajos le han reportado numerosos premios y reconocimientos internacionales, como el Premio a los Libros Mejor Editados de 2012, concedido por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España. En su abanico artístico, también está el cine, la escultura, la pintura al óleo y ha sido el encargado de darle vida y color a calles, estaciones de tren, hoteles temáticos, o productos de 'merchandising'.

Pero su vida no ha sido todo lo maravillosa que podría parecer y sus historias son un reflejo de ello. Rara vez sus relatos acaban bien y, en general, los libros de Liao exploran temáticas complicadas e invisibles como la soledad, la muerte, el miedo o la pérdida de la inocencia, pero esenciales para la vida. «Hablo mucho de la muerte porque es algo que he vivido de cerca», expresa el artista refiriéndose a la leucemia que superó hace ya años. Por eso, aunque el colorido de sus ilustraciones pueda llevar a pensar que sus historias son para niños, realmente fue pionero en la ilustración de libros para adultos. «Siempre he querido que mis libros fueran para todas las edades», afirma.

La exposición, co-organizada por el Museo ABC y la Oficina Económica y Cultural de Taipéi en España, es la primera en Europa que no se centra únicamente en uno de sus libros, sino que muestra un recorrido por el universo creado por Jimmy Liao a través de 170 obras originales del artista organizadas según sus personajes, los espacios que habitan y los temas que le preocupan. «La clave de que sus historias funcionen en todo el mundo es que incluyen temáticas, personajes y contextos universales», considera la comisaria de la exposición y directora del Museo ABC, Inmaculada Corcho. «Son historias orientales pero su forma de contarlas es muy occidental. No son los típicos personajes que nos suelen llegar de oriente, como el Manga, los espacios que dibuja no son solo atribuibles a países asiáticos, e incluye en sus dibujos muchos guiños a la cultura occidental, como un cartel de la película 'Madre' del director español Almodóvar; o los cuadros 'El grito', del noruego Edvard Munch, o 'El Hijo del Hombre' del pintor belga René Magritte», agrega.

«Son historias orientales pero su forma de contarlas es muy occidental« Inmaculada Corcho

Coincidiendo con la presentación de 'Lo esencial y lo invisible', la editorial Barbara Fiore, que se encarga de la publicación de las obras del autor en España, ha publicado dos nuevos títulos 'Las alas', que explora el precio que hay que pagar por la fama y el éxito y que está orientado principalmente a adultos; y 'Si no te gusta leer no es culpa tuya', más pensado para niños. Sobre 'Las alas', Liao reconoce que es un reflejo de sus sentimientos en una época en la que no era feliz. «Como ilustrador mucha gente me conoce, tengo fama y dinero, pero no siempre felicidad. Esta historia cuenta cómo a veces vemos a alguien y pensamos en lo bien que le van las cosas, pero no sabemos lo que hay detrás», explica.

Pero entre sus obras, 'Desencuentros', que le permitió darse a conocer más allá de las fronteras de Taiwán y que le llevó a empezar a creer en su carrera como ilustrador; y 'La noche estrellada', que dedicó a aquellos adolescentes que cuando le veían le decían que sus libros les habían ayudado a atravesar esa etapa tan compleja de la vida, son sus preferidas. «Siempre me ha asombrado que la gente pueda identificarse con mis historias, porque son muy personales», revela. Tanto, que incluso le han llevado a conocerse a sí mismo y a recuperar recuerdos del pasado que creía olvidados. «Ilustrar me ha hecho darme cuenta de que soy una persona muy seria y exigente, aunque mi vida sea un caos», concluye entre risas.