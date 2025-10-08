Imágenes creadas por las máquinas con instrucciones de los humanos

El Guggenheim y la Fundación Euskaltel convocaron en septiembre a toda la ciudadanía a participar en un concurso de título 'Conexiones que inspiran: arte y ... tecnología para un futuro más humano', a pesar de que los productos presentados eran sobre todo resultado del saber hacer de una máquina. De este modo, 353 personas interesadas en la iniciativa introdujeron en la plataforma habilitada para tal fin su 'prompt', que puede definirse como una especie de guión estructurado con frases que incluyen órdenes, sugerencias, emociones, consejos, datos... Con esa información, la tecnología de IA devolvía su propuesta de imagen. Cada interesado podía participar o hacer hasta cinco pruebas, modificando cada vez su 'prompt' para que la tecnología ofreciera un resultado diferente si el obtenido no era satisfactorio (se han realizado un total de 1.408 pruebas). De ellas, se presentaron a concurso 245 imágenes, el 70% de ellas procedente de Euskadi.

Ampliar La imagen 'M4R-I', de Irune Lope.

El jurado, compuesto por cinco expertos en arte y tecnología del museo, la Fundación Euskaltel, Masorange y Google Cloud, ha seleccionado las 3 imágenes ganadoras entre las 10 finalistas. Han tenido en cuenta su «originalidad y creatividad, el valor estético y técnico de su composición, la calidad, expresión y estructura del 'prompt' y la coherencia con la temática y los valores del concurso». El objetivo de éste era «invitar a reflexionar sobre cómo la innovación en las telecomunicaciones y el arte pueden representar valores como cercanía, identidad local y sostenibilidad a través de imágenes generadas por IA». Los elegidos son los vizcaínos Irune Lope, Josu Baranda y Sara Pinto, con las propuestas 'M4R-I', 'Gigantes que sienten' y 'Recreando el pasado con la tecnología del futuro', respectivamente. La última, además, ha sido distinguida con el voto del público.

Ampliar 'Gigantes que sienten', de Josu Baranda.

Miren Arzalluz destacó en el acto de entrega que para el museo que ella dirige «es un placer participar, junto con la Fundación Euskaltel, en iniciativas como ésta, que invitan a las personas a explorar las nuevas herramientas tecnológicas y amplificar su creatividad más allá del mundo físico. En este sentido, tenemos la suerte de contar en el museo con la obra inmersiva y multisensorial del artista Refik Anadol, una de las creaciones más ambiciosas a nivel internacional en el campo de la IA que tanto están disfrutando los visitantes en su fusión de arte, arquitectura e IA».

Ampliar 'Recreando el pasado con la tecnología del futuro', de Sara Pinto, la preferida también del público.

Por parte de la Fundación Euskaltel, su directora, Nerea Enbeita, afirmó que están trabajando para «acercar la tecnología a las personas, y la inteligencia artificial es hoy una herramienta clave para innovar, mejorar procesos y abrir nuevas formas de expresión. En un momento en el que la IA está transformando todos los sectores -incluido el mundo creativo y cultural-, no podemos quedarnos al margen. Esta revolución nos atraviesa como sociedad y como empresas, y exige que la entendamos y la usemos con responsabilidad».