Nerea Enbeita; los ganadores Irune Lope Martín, Josu Baranda y Sara Pinto, y Miren Arzalluz. Guggenheim

Imágenes creadas por las máquinas con instrucciones de los humanos

El Guggenheim y la Fundación Euskaltel entregan los premios a las mejores propuestas creadas con las nuevas tecnologías

Isabel Ibáñez

Miércoles, 8 de octubre 2025, 17:18

Comenta

El Guggenheim y la Fundación Euskaltel convocaron en septiembre a toda la ciudadanía a participar en un concurso de título 'Conexiones que inspiran: arte y ... tecnología para un futuro más humano', a pesar de que los productos presentados eran sobre todo resultado del saber hacer de una máquina. De este modo, 353 personas interesadas en la iniciativa introdujeron en la plataforma habilitada para tal fin su 'prompt', que puede definirse como una especie de guión estructurado con frases que incluyen órdenes, sugerencias, emociones, consejos, datos... Con esa información, la tecnología de IA devolvía su propuesta de imagen. Cada interesado podía participar o hacer hasta cinco pruebas, modificando cada vez su 'prompt' para que la tecnología ofreciera un resultado diferente si el obtenido no era satisfactorio (se han realizado un total de 1.408 pruebas). De ellas, se presentaron a concurso 245 imágenes, el 70% de ellas procedente de Euskadi.

