Histeria, dinero y revolución en el curso sobre 'La mirada feminista' en el arte Itziar Okariz, Su Richardson, Silvia Eiblmayr o Connie Butler, entre otras expertas, participan este fin de semana en el evento celebrado en Bizkaia Aretoa

Isabel Ibáñez Viernes, 14 de noviembre 2025, 18:31 Comenta Compartir

Este fin de semana llega a la sala Bizkaia Aretoa una nueva edición, la número 16, del curso 'La mirada feminista. Perspectivas feministas en las producciones artísticas y las teorías del arte'. Organizado por el Museo de Bellas Artes de Bilbao y el Artium de Vitoria, con la colaboración de la Diputación Foral de Bizkaia, y dirigido por Xabier Arakistain, comisario de arte, y Lourdes Méndez, catedrática de Antropología Social, este curso reúne a una decena de profesionales de diferentes países, disciplinas y generaciones que, siempre desde perspectivas feministas, reflexionan sobre las posiciones que ocupan las artistas y sus obras en el campo del arte.

El acto inaugural previsto para este sábado contará con la intervención de Miguel Zugaza, director del Bellas Artes; Beatriz Herráez, responsable del Artium, y Teresa Laespada, diputada de Empleo, Cohesión Social e Igualdad. Después, a las 11, Arakistain ofrecerá su ponencia '¡Síguele la pista a la pasta y no pierdas de vista los sesgos! Feminismo y arte contemporáneo en el País Vasco', una propuesta «para reconsiderar en la praxis artística, en la curatorial, en la dirección de centros y museos de arte, en la teoría del arte y en las políticas públicas que conciernen al arte y a la cultura, los efectos que sobre el campo del arte tienen el pensamiento feminista, la teoría feminista y la institucionalización del feminismo». A continuación, la artista Itziar Okariz abordará en 'Las palabras me fallan' su trabajo en el ámbito de la escultura en torno a cuestiones vinculadas al espacio y a las políticas de representación del cuerpo.

Ya por la tarde, la historiadora del arte Silvia Eiblmayr abordará la puesta en escena del cuerpo femenino como agente disruptivo en medio de los cambios radicales que provocó la aparición de la fotografía y el cine en el siglo XX. «En 1928, los surrealistas celebraron 'El cincuentenario de la histeria', calificándola como 'el mayor descubrimiento poético del siglo XIX'. Empleaban como argumento las fotografías que sistemáticamente se tomaba a las pacientes del Hospital de la Salpêtrière, en un repertorio de poses que su autor, Jean-Martin Charcot, denominó 'actitudes pasionales', identificándolas erróneamente con la expresión genuina de la histeria femenina. En este ejercicio de creatividad, se escenificaba un cuerpo destructor y destruido, al mismo tiempo. En la posguerra, artistas masculinos y femeninas de vanguardia introdujeron sus propios cuerpos en medios como el accionismo, la performance y el arte corporal».

A continuación, Connie Butler, directora del MoMA PS1, hablará de 'WACK! Art and the Feminist Revolution en el Museum of Contemporary Art de Los Ángeles (2007)', exposición pionera en el análisis de los fundamentos internacionales del arte creado bajo la influencia del feminismo que ella misma organizó hace casi 20 años, y reflexionará sobre las estrategias curatoriales feministas contemporáneas y sobre la huella que la muestra ha dejado en ellas. Y por último, la artista Sutapa Biswas se centrará en su conferencia 'Cómo construir una montaña. De dentro afuera, de fuera adentro' en el papel fundamental del feminismo en la configuración de su lenguaje artístico.

Ya el domingo abrirá la sesión Raffaella Perna, profesora asociada en la Universidad La Sapienza de Roma, con su charla sobre 'El comisariado feminista como ejercicio político. Reformulando el arte italiano de los setenta'. A continuación, Blanca de la Torre, directora del Institut Valencià d'Art Modern (IVAM) presentará una selección de casos de estudio extraídos de su praxis cultural a partir de su experiencia como comisaria de la 3a Bienal de Helsinki y la 15a Bienal de Cuenca (Ecuador), así como en otros proyectos en los que ha ensayado la incorporación del ecofeminismo en museos y centros de arte contemporáneo.

Como colofón para clausurar la cita, la artista pionera del arte feminista británico Su Richardson conversará con Hilary Robinson, profesora de Feminismo, Arte y Teoría en la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Loughborough. Juntas realizarán un amplio recorrido por la trayectoria de Richardson.