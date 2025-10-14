Comenta Compartir

«Vieira, múltiple y una». Pues sí, la definición de su amigo René Char, el poeta surrealista y luego existencialista, es la más adecuada para ... guiar la mirada en el recorrido por esta amplia monográfica que dedica el Guggenheim a cinco décadas creativas de la artista portuguesa. Y es que por un lado están las influencias multivanguardistas, la interiorización que hace Vieira da Silva de las morfologías del cubismo, el futurismo y el constructivismo o incluso de su evolución a una dimensión existencial, esta última no ajena al expresionismo abstracto y al informalismo. Es por ello múltiple la raíz creativa, pero también singular su resultado, es decir, propio el lenguaje que deriva de esa amplia metabolización. Hay fragmentaciones cubistas en sus pinturas, pero siempre con un enfoque distintivo para cartografiar el espacio, introduciendo la perspectiva lineal y la profundidad renacentista y el movimiento de los futuristas en colores vibrantes y formas geométricas. Igualmente hay brochazos gestuales del expresionismo abstracto, unas veces planos y otros con acumulación matérica, aunque se impone una sublime mezcla entre orden y caos, quizás entre la metáfora existencial y la simple exploración espacial. Los colores y sus esquemas sirven a la concepción arquitectónica, a la estructuración del espacio y a la creación de ritmo y movimiento, aunque constituyen al mismo tiempo una expresión emocional que deriva a tonos más claros, blancos, que luego se vuelven centrales y expresivos de una quietud contemplativa. Sus paisajes urbanos son realmente laberínticos, reveladores del dinamismo, de la energía y la modernidad que ya presagiaban en 1909 los futuristas, pero son igualmente memoria y nostalgia como idea abstracta de ciudades que existen fuera del tiempo y el espacio. La percepción, la perspectiva, la representación, la indagación del espacio, las vanguardias artísticas y su lectura, la historia y sus tragedias… Tantas cosas, tantas inquietudes en una artista múltiple y una.

Temas

Museo Guggenheim Bilbao