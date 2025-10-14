El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Directo Dos kilómetros de retenciones en la A-8 por un accidente en Barakaldo
Logo Patrocinio
Yvonne Iturgaiz

Singular

Enrique Portocarrero

Enrique Portocarrero

Martes, 14 de octubre 2025, 14:35

Comenta

«Vieira, múltiple y una». Pues sí, la definición de su amigo René Char, el poeta surrealista y luego existencialista, es la más adecuada para ... guiar la mirada en el recorrido por esta amplia monográfica que dedica el Guggenheim a cinco décadas creativas de la artista portuguesa. Y es que por un lado están las influencias multivanguardistas, la interiorización que hace Vieira da Silva de las morfologías del cubismo, el futurismo y el constructivismo o incluso de su evolución a una dimensión existencial, esta última no ajena al expresionismo abstracto y al informalismo. Es por ello múltiple la raíz creativa, pero también singular su resultado, es decir, propio el lenguaje que deriva de esa amplia metabolización. Hay fragmentaciones cubistas en sus pinturas, pero siempre con un enfoque distintivo para cartografiar el espacio, introduciendo la perspectiva lineal y la profundidad renacentista y el movimiento de los futuristas en colores vibrantes y formas geométricas. Igualmente hay brochazos gestuales del expresionismo abstracto, unas veces planos y otros con acumulación matérica, aunque se impone una sublime mezcla entre orden y caos, quizás entre la metáfora existencial y la simple exploración espacial. Los colores y sus esquemas sirven a la concepción arquitectónica, a la estructuración del espacio y a la creación de ritmo y movimiento, aunque constituyen al mismo tiempo una expresión emocional que deriva a tonos más claros, blancos, que luego se vuelven centrales y expresivos de una quietud contemplativa. Sus paisajes urbanos son realmente laberínticos, reveladores del dinamismo, de la energía y la modernidad que ya presagiaban en 1909 los futuristas, pero son igualmente memoria y nostalgia como idea abstracta de ciudades que existen fuera del tiempo y el espacio. La percepción, la perspectiva, la representación, la indagación del espacio, las vanguardias artísticas y su lectura, la historia y sus tragedias… Tantas cosas, tantas inquietudes en una artista múltiple y una.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los servicios mínimos por la huelga afectarán mañana a metro y Bizkaibus todo el día
  2. 2 La enfermedad mental que no pudo torear Morante y le lleva a una inesperada retirada
  3. 3

    Esto dice la ciencia sobre las gafas amarillas que llevan Marcos Llorente y Laporte
  4. 4

    El Gobierno vasco retira la beca a un remero malagueño por no residir en Getxo
  5. 5

    Estos son los colectivos radicales unidos contra Falange pero que no se soportan entre sí
  6. 6

    Trump a Sánchez: «¿Estáis trabajando en lo del PIB? Ya llegaremos a eso. Pero fantástico trabajo el que estáis haciendo»
  7. 7 El restaurante vizcaíno que es uno de los mejores asadores de España
  8. 8

    El complemento a la pensión por hijo dejará de ser para todas las madres (o padres)
  9. 9 La Oreja de Van Gogh desata la locura entre sus fans tras una enigmática publicación en redes: «Solo juntos tiene sentido»
  10. 10

    Álvaro Núñez: «Ya he pasado el duelo por salir del Athletic, me fui porque no apostaban por mí»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Singular

Singular