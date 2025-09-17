Bilbao se inunda de luz contra el cambio climático

La esperada pieza 'Waterlicht' del artista neerlandés Daan Roosegaarde, conocido internacionalmente por sus instalaciones que fusionan tecnología, arte y conciencia ecológica, llega a Bilbao. Este ... miércoles se ha realizado el ensayo gráfico y el público podrá disfrutar de la experiencia mañana jueves 18, el 19 y el 20 de septiembre a partir de las 21:30 hasta las 00.00 horas, con acceso gratuito. La ocasión perfecta para acercarse de noche a la ría, contemplar cómo la luz y el agua dialogan, y hacerse consciente del futuro que estamos construyendo.

Tras visitar ciudades como Ámsterdam, París, Dubái y Nueva York, esta obra aterriza ahora en la explanada del Itsasmuseum, iluminando la orilla de Bilbao con una advertencia: el agua puede subir, y lo hará si no cambiamos nuestra relación con el planeta. En ese sentido, el propio Daan Roosegaarde explica que su obra «es un activador para un futuro mejor, que pone de relieve, a la vez, la vulnerabilidad y la fortaleza de vivir con agua».

'Waterlicht' no es solo un espectáculo visual, es una experiencia inmersiva que utiliza luces LED, lentes ópticas y un sistema de programación sofisticada para recrear una inundación virtual.

Organizada por la BBK, esta instalación forma parte de su programa especial para 2025, bajo la plataforma BBK Klima, que promueve la sostenibilidad ambiental y la acción frente a la crisis climática. 'Waterlicht' es un espacio para reflexionar de forma colectiva; no solo viene para «inundar» Bilbao, llega para inundarnos de preguntas.