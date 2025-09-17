El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La pieza 'Waterlicht' del artista holandés Daan Roosegaarde, en la explanada del Itsasmuseum Mireya López

Bilbao se inunda de luz contra el cambio climático

La obra de Daan Roosegaarde, que conciencia sobre el calentamiento global, será gratis y llega del 18 al 20 de septiembre a la explanada del Itsasmuseum

Ekaitz Vargas

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 23:49

La esperada pieza 'Waterlicht' del artista neerlandés Daan Roosegaarde, conocido internacionalmente por sus instalaciones que fusionan tecnología, arte y conciencia ecológica, llega a Bilbao. Este ... miércoles se ha realizado el ensayo gráfico y el público podrá disfrutar de la experiencia mañana jueves 18, el 19 y el 20 de septiembre a partir de las 21:30 hasta las 00.00 horas, con acceso gratuito. La ocasión perfecta para acercarse de noche a la ría, contemplar cómo la luz y el agua dialogan, y hacerse consciente del futuro que estamos construyendo.

