Baselitz pone patas arriba el edificio de 1970 del Bellas Artes en su reapertura El artista alemán que pinta las figuras cabeza abajo estrena este rehabilitado espacio, junto a una exposición colectiva de arte vasco de estas cinco décadas de historia con Bilbao y el museo como protagonistas

Isabel Ibáñez Lunes, 6 de octubre 2025, 12:55 | Actualizado 13:26h. Comenta Compartir

Ya lo hizo en 1963, poner patas arriba la sociedad alemana, cuando era un veinteañero insolente vapuleado de niño primero por el nazismo y luego por el comunismo. Baselitz, que había nacido en 1938 como Hans-Georg Kern y tomó su seudónimo de su ciudad natal, Deutschbaselitz (Sajonia), pintó dos cuadros con un ser extraño sujetando su gran pene erecto. La Policía se presentó en la galería de Berlín occidental donde estaban expuestas las obras para confiscarlas con una denuncia por inmoralidad en la mano -dos años después le fueron restituidas-. Tras este incidente que lo catapultó a la fama, en 1969 volvió a epatar cuando decidió alterar las reglas y empezó a pintar sus figuras del revés. No del derecho para darlas luego la vuelta, sino directamente patas arriba, un rasgo de estilo que mantiene. Como los visitantes del Bellas Artes podrán comprobar en el rehabilitado edificio de 1970 del Bellas Artes, que ha elegido este referente del neoexpresionismo alemán para estrenar el espacio rehabilitado. Sin aquella obra de juventud, eso sí, pues el medio medio centenar de lienzos de gran tamaño reunidos aquí han sido creados en esta última década.

El museo reabre así esta zona de la pinacoteca que el público podrá admirar a partir del miércoles, tras el cierre semanal de los martes. La sensación es la de regresar a casa, la de haber recuperado un espacio que Bilbao perdió hace tres años, los que ha estado cerrado para acondicionarlo. Hay variaciones en la disposición de los muros, a la espera de tirar los que dan a la otra parte del parque, donde estaba el estanque, pero es un lugar muy luminoso. En la planta baja, a la que se accede directamente por la puerta de antaño, igual que antes, complementa este estreno una exposición colectiva de artistas vascos con obras con Bilbao y el museo como protagonistas y creadas entre 1973 y 2023. Se titula 'Ataria' y ha sido comisariada por Miriam Alzuri, conservadora de Arte Moderno y Contemporáneo del museo. Solo una salvedad, entre ellas está 'Vista de Bilbao', cuadro anónimo de hacia 1700, la imagen pictórica más antigua de la villa conocida hasta el momento, que se exhibe por primera vez. Antes de todo, da la imponente bienvenida el gigante 'Elogio del hierro III', la obra de 4 metros y 18 toneladas de Chillida inaugurada hace un par de semanas.

Ampliar El parque visto desde dentro.

«Nos sentimos conmovidos por volver a mostrar el arte en este edificio con artistas que cruzan su biografía con la del museo», manifestó Miguel Zugaza, el director. Se refería a que en el año de nacimiento de Baselitz se empezó a proyectar el edificio antiguo; cuando el artista presentaba sus obras 'indecentes', se ponía la primera piedra de este nuevo espacio, abierto al público siete años después, precisamente cuando el pintor se decidió a poner el mundo patas arriba en sus cuadros.

En la inauguración de este lunes estuvo también Elixabete Etxanobe, diputada general de la Diputación Foral de Bizkaia y presidenta del Patronato del Museo de Bellas Artes de Bilbao: «Hoy marcamos un hito en la evolución del museo», celebró. A su lado, Gorka Martínez, director general de la Fundación Bancaria BBK, que valoró las «maravillosas exposiciones organizadas hasta ahora en el edificio antiguo» durante las obras, pero destacó: «Esto es otra cosa, aquí se empieza a ver la luz».

Ampliar El comisario de la exposición, Norman Rosenthal. Jordi Alemany

El Bellas Artes persiste así en ese ocurrente eslogan de 'Abierto por obras' que resume la sana fijación de sus responsables: seguir ofreciendo cultura pese a los obvios inconvenientes que supone ampliar una institución de estas características. La actividad museística, frenética pese a las circunstancias, se ha circunscrito durante muchos meses al edificio antiguo, y ahora este toma el relevo. Bilbaínos y foráneos podrán pisar al fin el espacio construido en 1970 expresamente para albergar el arte más actual. Ya en julio se presentaron estos 6.000 metros cuadrados rehabilitados, en los que se ha procurado respetar el diseño original, modificado en reformas parciales como la que cerró los porches en 1982 logrando ganar un 12% de espacio. Ahora se han recuperado las superficies diáfanas de construcción luminosa, ligera y elegante.

'George Baselitz. Pinturas 2014-2025. Algo en todo', con obras procedentes de distintas colecciones privadas, podrá disfrutarse hasta el 1 de marzo de 2026. Ha sido comisariada por el historiador Norman Rosenthal, un experto en este autor que, a sus 87 años, pinta las telas colocadas en el suelo ahora ya sentado en una silla de oficina con ruedas ayudándose de un carrito donde lleva las pinturas. Rosenthal, entusiasmado con el espacio expositivo, no dudó en calificar al Bellas Artes como «el gran rival del museo que está al otro lado», en referencia al Guggenheim.

Ampliar

Los enormes lienzos (algunos miden hasta casi cinco metros de alto por tres de ancho) abordan los temas que obsesionan al artista con imágenes impregnadas por la conciencia del propio cuerpo -el suyo y el de su esposa, Elke-, su autobiografía y la historia del arte. «Figuras, manos, medias de nylon, piernas, pies y águilas imperiales condensan una nueva expresividad y la genial lucidez de su producción más reciente», explicó el director. Entre todas ellas, una pintura de 2024 de cuatro metros y medio de ancho por tres de alto muestra un aguila imperial con medias y las alas abiertas cayendo (boca abajo), un símbolo de la heráldica alemana que ya usó en los 70; la titula con ironía 'No puedo tener sexo'.

Explican los responsables de la muestra que ésta ahonda en la idea de que «la fuerza creativa supera las más severas limitaciones físicas en este estilo final de Baselitz, que reclama así formar parte de una genealogía artística de resiliencia en cuyo parnaso se hallan otros pintores de trayectoria longeva como Tiziano, Rembrandt, Goya o Picasso. Este ejemplo artístico servirá al programa conjunto BBKmuseoa para proponer al público una reflexión sobre el envejecimiento activo y el reto actual de la intergeneracionalidad», explican.

Temas

Museo de Bellas Artes de Bilbao

Reporta un error