Jordi Alemany

Heraldos expositivos

Enrique Portocarrero

Enrique Portocarrero

Lunes, 6 de octubre 2025, 16:59

Piel y huesos en esta notable rehabilitación del edificio de Líbano, como diría Mies van der Rohe, con espacios limpios, bien definidos y transparencias que ... buscan diluir la barrera entre exterior e interior, una jaculatoria arquitectónica que se hará plena realidad cuando desaparezcan las paredes de la planta baja y de la primera, desvelando el espacio del futuro atrio, cubierto pero traslúcido y sin fuente, pero con la musa de Durrio como testimonio del antes y el después. Espacios formidables, los ya rehabilitados, para presentar ahora el arranque del programa inaugural con la primera entrega de una revisión de cinco décadas vinculadas al arte y al museo bilbaino; y con una monográfica sobre la última década de Baselitz, ésta comisariada por Norman Rosenthal. ¿Repetición en los motivos, en las figuras invertidas o en la escala heroica del neo-expresionista alemán? Pues quizás, pero es que sus pinceladas agresivas, gestuales, sus colores primarios y saturados o la sensualidad y vitalidad de sus pinturas siguen oficiando el milagro de una reinvención dinámica, irredenta y apasionante de la abstracción, profundizando en su distorsión, reduciendo su aproximación figurativa, reinterpretando anteriores composiciones radicales, deconstruyendo y estirando las figuras con su lenguaje carnal -que se alimenta de los manieristas, de Soutine, de Géricault, de Guston…-, dejando evidencias remotas del «ready made» -esas medias sobre fondo monocromo- y siempre compartiendo sus ansiedades existenciales con la precepción personal del espectador.

