Heraldos expositivos

Piel y huesos en esta notable rehabilitación del edificio de Líbano, como diría Mies van der Rohe, con espacios limpios, bien definidos y transparencias que ... buscan diluir la barrera entre exterior e interior, una jaculatoria arquitectónica que se hará plena realidad cuando desaparezcan las paredes de la planta baja y de la primera, desvelando el espacio del futuro atrio, cubierto pero traslúcido y sin fuente, pero con la musa de Durrio como testimonio del antes y el después. Espacios formidables, los ya rehabilitados, para presentar ahora el arranque del programa inaugural con la primera entrega de una revisión de cinco décadas vinculadas al arte y al museo bilbaino; y con una monográfica sobre la última década de Baselitz, ésta comisariada por Norman Rosenthal. ¿Repetición en los motivos, en las figuras invertidas o en la escala heroica del neo-expresionista alemán? Pues quizás, pero es que sus pinceladas agresivas, gestuales, sus colores primarios y saturados o la sensualidad y vitalidad de sus pinturas siguen oficiando el milagro de una reinvención dinámica, irredenta y apasionante de la abstracción, profundizando en su distorsión, reduciendo su aproximación figurativa, reinterpretando anteriores composiciones radicales, deconstruyendo y estirando las figuras con su lenguaje carnal -que se alimenta de los manieristas, de Soutine, de Géricault, de Guston…-, dejando evidencias remotas del «ready made» -esas medias sobre fondo monocromo- y siempre compartiendo sus ansiedades existenciales con la precepción personal del espectador.

Gran complemento para ese otro heraldo expositivo del futuro museo, «Ataria», éste comisariado en la planta baja por Miriam Alzuri a base de vincular las raíces urbanas e industriales de Bilbao con el museo y su proyección en la creación artística durante cinco décadas. Desde la tradición siderúrgica y la pintura narrativa en Aitor Ortiz e Iñaki de la Fuente, al paisaje post-industrial de Sergio Prego, a la ciudad de Muntadas, a los nuevos lenguajes o a la simbología política de Ibarrola.

