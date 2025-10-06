Entre la 'Vista de Bilbao' en 1700, las planchas metálicas de Vicinay y la musa Euterpe tumbada

'Ataria (bat)' es el nombre de la exposición que nada más entrar en el nuevo edificio, en la planta baja, recibe al visitante. En ... realidad se trata de la primera entrega de una muestra (de ahí el añadido bat) que irá sumando novedades hasta junio del año que viene, conforme se vayan abriendo nuevos espacios. Son piezas creadas entre 1973 y 2023 con Bilbao y el museo como asuntos centrales: pinturas, esculturas, fotografías, vídeos, obras sonoras, libros, carteles, portadas de discos... que ayudan a conformar una historia visual. Con una salvedad en esta acotación temporal; la primera piedra la pone 'Vista de Bilbao', cuadro anónimo de hacia 1700 adquirido recientemente en Londres por el museo y que fue encargada por un comerciante londinense residente aquí. Se trata de la imagen pictórica más antigua de la capital vizcaína e inicia ese viaje por la historia compartida entre la ciudad y la pinacoteca que propone 'Ataria'.

Una mesa con siete maquetas en acero de 'La materia del tiempo' de Richard Serra (expuestas en el Guggengeim) juega simbólicamente con la obra de Chillida en el exterior. Un guiño al pasado siderúrgico de Bilbao que se completa con la instalación 'Vicinay' (2018), de Aitor Ortiz, conformada por planchas metálicas de la fábrica donde quedaron impresas las huellas de las pesadas cadenas. Ahonda en el mismo escenario el gran mural articulado con tuercas de hierro 'De la Ría al Abra' (1973-1975), de Iñaki de la Fuente.

Ampliar 'Vista de Bilbao' (1700). Anónimo.

En este escenario postindustrial no desentonan las dos piezas audiovisuales 'Tetsuou' (1997) de Sergio Prego, desarrolladas en el centro de producciones artísticas Consonni de Zorrozaurre con un dispositivo de cámaras con el que obtuvo un amplio repertorio de imágenes. Antes, en 1979, Txupi Sanz ya experimentó con el mismo formato en la videocreación 'El parque', rodada en las inmediaciones del museo. Igualmente es proyección 'Vacuum / Plenum' (2019-2020), de Antoni Muntadas, donde se observan espacios públicos bilbaínos, primero vacíos por la pandemia y luego reocupados. El museo quiso dejar constancia de este periodo que vacío sus salas exhibiendo dos obras de producción propia: la instalación de luz 'Arnasa' (2020) de Maider López -que se conserva en el Artium- y el proyecto sonoro 'aHUTSAK HARTUa' (2023), de Xabier Erkizia y Maialen Lujanbio.

La muestra incluye obras de otros centros artísticos de Euskadi: 'Pausa pulsar' (2023), de Ainara LeGardón en Tabakalera (San Sebastián); 'Luz cauce' (2022), de Elena Aitzkoa en Azkuna Zentroa; '…Meanwhile… rapture' (2012), de Gema Intxausti en la Sala Rekalde; 'Sugoi' (1985), de Juana Cima en el café Lamiak de Bilbao, e Itziar Okariz, con una pieza de su serie 'Trepar edificios' (2003), producida para BilbaoArte.

Ampliar La obra 'Vicinay', de Aitor Ortiz. Jordi Alemany

Hay propuestas de generaciones anteriores marcadas también por sus visiones sociales y políticas: los poemas del libro 'Harri eta Herri' (1964) de Gabriel Aresti; las ilustraciones de Juan Carlos Eguillor para el disco 'Hautsi da anphora' (1980) de Ruper Ordorika, con poemas de Bernardo Atxaga; el cartel de 1968 atribuido a Néstor Basterretxea para el colectivo Ez Dok Amairu, o la gran instalación pictórica 'Euskadi' (1979) de Agustín Ibarrola.

La escultura pública tiene su espacio, con modelos a escala de la estatua 'El escritor' de Antonio de Trueba, obra de Mariano Benlliure, y de 'Formas concéntricas I' (1968) de Vicente Larrea, concebida para un grupo de viviendas de Begoña. Y se expone en horizontal la musa 'Euterpe' de Francisco Durrio, a la espera de su colocación definitiva en el monumento al músico bilbaíno Juan Crisóstomo de Arriaga. Le da la réplica la propuesta de suelo de volúmenes vaciados de 'Core' (2022) de June Crespo.

Ampliar Las maquetas de la obra de Serra. Jordi Alemany

Los espacios del museo han dado también lugar a acciones específicas. Como las de Darío Urzay y Jon Mikel Euba, que en 2001 y 2002 utilizaron la transparencia de los muros acristalados del edificio en 'El vientre del observador (Umbral de atención)' y 'Buruz bera', respectivamente. El mismo carácter temporal tuvo la pintura de José Luis Zumeta sobre una de las paredes de la sala 33 que, en 2009, acogió su exposición '¡Ay! Corazón', que ahora se recuerda en un vídeo sobre el proceso creativo proyectado en esa misma sala.