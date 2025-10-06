El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La musa Euterpe, tumbada, en la exposición 'Ataria' de la planta baja. Jordi Alemany

Entre la 'Vista de Bilbao' en 1700, las planchas metálicas de Vicinay y la musa Euterpe tumbada

'Ataria (bat)' expone obras de artistas vascos sobre la ciudad y el museo creadas entre 1973 y 2023, a excepción de la imagen pictórica más antigua de la villa

Isabel Ibáñez

Isabel Ibáñez

Lunes, 6 de octubre 2025, 13:12

'Ataria (bat)' es el nombre de la exposición que nada más entrar en el nuevo edificio, en la planta baja, recibe al visitante. En ... realidad se trata de la primera entrega de una muestra (de ahí el añadido bat) que irá sumando novedades hasta junio del año que viene, conforme se vayan abriendo nuevos espacios. Son piezas creadas entre 1973 y 2023 con Bilbao y el museo como asuntos centrales: pinturas, esculturas, fotografías, vídeos, obras sonoras, libros, carteles, portadas de discos... que ayudan a conformar una historia visual. Con una salvedad en esta acotación temporal; la primera piedra la pone 'Vista de Bilbao', cuadro anónimo de hacia 1700 adquirido recientemente en Londres por el museo y que fue encargada por un comerciante londinense residente aquí. Se trata de la imagen pictórica más antigua de la capital vizcaína e inicia ese viaje por la historia compartida entre la ciudad y la pinacoteca que propone 'Ataria'.

