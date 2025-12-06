Activistas irrumpen en la Torre de Londres y lanzan natillas y tarta de manzana a una de las joyas de la corona británica El espacio ha sido cerrado de forma temporal y cuatro personas han sido detenidas

Laura González Sábado, 6 de diciembre 2025, 18:08 | Actualizado 18:36h. Comenta Compartir

Varios activistas han atacado este sábado con comida la vitrina que protege la Corona del Estado Imperial, una de las principales piezas de las joyas de la familia real británica, en la Torre de Londres. Según las primeras informaciones, los manifestantes han lanzado natillas y también tarta de manzana contra la urna, manchando y dañando el cristal de seguridad que protege este destacado elemento.

Debido a este acto la torre, una de las ubicaciones más turísticas de la capital inglesa, ha cerrado sus puertas de forma temporal. El ataque, grabado en vídeo, se ha vuelto viral en las redes sociales. En él se ve a dos personas con camisetas, con el logo y el nombre del colectivo al que pertenecen, 'Take Back Power', una agrupación que demanda en sus redes sociales «una casa del pueblo permanente con poder para poder subir los impuestos a los ricos y arreglar Reino Unido». Esto último precisamente es lo que han resaltado tras posar delante de la vitrina con una pancarta, en la que también se podía leer «la democracia se ha derrumbado».

takeback.power throw crumble and custard over the Crown jewels at the tower of London. pic.twitter.com/FyU8kclA4A — London & UK Street News (@CrimeLdn) December 6, 2025

La pieza forma parte de un conjunto de joyas que es uno de los principales reclamos turísticos del país. En concreto, la que ha sido atacada, según apuntan medios locales, se utiliza en las coronaciones y en las ceremonias de apertura del Parlamento. Regresó al lugar hoy atacado tras ser utilizada en la coronación de Carlos III.

Este incidente, que ha conllevado la detención de cuatro personas, ha revolucionado la ciudad. Las autoridades lo han calificado como «un acto de daños criminales», y han abierto una investigación policial, para determinar cuáles han sido los verdaderos motivos del ataque.