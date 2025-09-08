El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Imagen de Marte obtenida por el telescopio espacial Hubble. Nasa

Un estudio demuestra que el núcleo de Marte es sólido, como el de la Tierra

El hallazgo es fundamental porque ofrece pistas sobre la habitabilidad del Planeta Rojo

Jon Garay

Jon Garay

Lunes, 8 de septiembre 2025, 00:14

Marte es un poco más parecido a la Tierra de lo que venían asegurando hasta ahora los científicos. Un estudio publicado este miércoles en la ... revista 'Nature' afirma que el núcleo del Planeta Rojo es sólido cuando hasta ahora todo apuntaba a que su corazón era enteramente líquido. De esta forma, al contar tanto con una parte interna sólida como con capa más externa líquida se asemejaría a lo que ocurre en las entrañas de nuestro planeta. El hallazgo es fundamental porque además de incrementar el conocimiento sobre la formación y volución de Marte, ofrece más pistas sobre su posible habitabilidad en el pasado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «En Bilbao tenemos que vender caro para poder ganar dinero»
  2. 2 El mapa de la despoblación en Bizkaia. Consulta aquí tu municipio
  3. 3

    El Ministerio calcula que el tren Bilbao-Castro cuadruplicaría en demanda al viaje a Santander
  4. 4 Un manifestante propalestino provoca la caída de Javi Romo en la Vuelta
  5. 5

    «Que la izquierda diga que no hay problemas con la inmigración da munición a la extrema derecha»
  6. 6

    Chequeo a los retos de la educación en Euskadi: «Los alumnos ya no prestan atención más de diez minutos seguidos en clase»
  7. 7

    «No odio a los niños ni soy despiadada. Pero no quiero tener hijos»
  8. 8 Cambio radical del tiempo en Bizkaia para la próxima semana
  9. 9 Detenidos dos hombres por agredir sexualmente a una mujer que dormía en un pabellón de Bilbao
  10. 10 Los marineros que cantaron el himno del Athletic en un avión secuestrado

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Un estudio demuestra que el núcleo de Marte es sólido, como el de la Tierra

Un estudio demuestra que el núcleo de Marte es sólido, como el de la Tierra