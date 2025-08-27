El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La Starship ha despegado a las 00.30 horas de esta pasada madrugada. Reuters

El cohete gigante de Musk vuela por fin sin explotar en el aire

La Starship, clave para el regreso a la Luna y el posterior salto a Marte, ha completado esta madrugada su décimo vuelo de prueba

Jon Garay

Jon Garay

Miércoles, 27 de agosto 2025, 10:12

Tras tres explosiones en sus últimos tres lanzamientos -y un total de cinco en sus nueve vuelos-, un estallido hace unas semanas en una prueba ... en tierra y dos aplazamientos esta misma semana, el cohete gigante de Elon Musk por fin ha logrado volar sin saltar por los aires. «¡Amerizaje confirmado! ¡Felicitaciones a todo el equipo de SpaceX por una emocionante décima prueba de vuelo de Starship!», ha escrito en las redes sociales la compañía espacial del hombre más rico del mundo. «¡Excelente trabajo del equipo de SpaceX!», ha celebrado el propio magnate.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Álex García, roto por la muerte de Verónica Echegui, con quien compartió 13 años de noviazgo
  2. 2

    El rescate imposible de la alpinista Nagovitsyna
  3. 3 Vecinos de Sopela denuncian actos incívicos en la playa de Arriatera-Atxabiribil
  4. 4 El agua del mar cubre casi por completo la playa de Ereaga
  5. 5 Un trabajador vasco jubilado con 60 años gana un juicio a la Seguridad Social y pasará a cobrar casi 3.200 euros
  6. 6 Muere Manuel de la Calva, la mitad del Dúo Dinámico, a los 88 años
  7. 7 Rosario y Asier cierran su tienda de velas del Casco Viejo solo 10 meses después de abrir: «Este sueño continúa»
  8. 8

    «¿Pero cuántos emigrantes cruzan de Francia al País Vasco en patera?»
  9. 9 Álex Mumbrú, exentrenador del Bilbao Basket, hospitalizado en Finlandia
  10. 10 Brasadero, el nuevo restaurante familiar y juvenil de Bilbao Berria

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El cohete gigante de Musk vuela por fin sin explotar en el aire

El cohete gigante de Musk vuela por fin sin explotar en el aire