«No sé si las campañas para atraer a las mujeres a la ciencia funcionan»

A lo largo de toda esta semana se están desarrollando en Euskadi hasta 60 actividades en el marco de la novena edición del Emakumeen Zientzian, una iniciativa que nació en 2017 para incentivar la todavía no suficiente presencia de la mujer en las carreras científicas. ... Baste un dato: solo el 30% de las cátedras están ocupadas por mujeres. El punto álgido fue este martes, con el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. El consejero de Ciencia, Universidades e Innovación, Juan Ignacio Pérez, se sumó a la jornada con la lectura de un comunicado tras la reunión del consejo de Gobierno en el que aseguró que «las mujeres necesitan a la ciencia y la ciencia necesita a las mujeres».

– Hablamos de que pocas mujeres logran hacer carrera en la ciencia y llegar a puestos de responsabilidad. Esta entrevista es con el consejero de Ciencia, un hombre. ¿Una prueba más de esta realidad?

– No es una prueba, pero sí es una muestra. Si yo hubiera sido una mujer y hubiera sido catedrática, sería miembro de una minoría.

– Los datos dicen que de los 15 consejeros que se han ocupado de la cartera de Ciencia –normalmente incluida en la consejería de Educación hasta esta Legislatura–, solo tres han sido mujeres: Anjeles Iztueta, con Ibarretxe; Isabel Celaá con Patxi López y Cristina Uriarte en las dos primeras legislaturas de Urkullu.

– Efectivamente. Es otra muestra e incluso podría haber sido peor porque desde hace un tiempo los gobiernos tienden a ser paritarios. Es cierto que antes de Angeles Iztueta hubo unos cuantos consejeros y todos fueron hombres.

–¿Ha tenido alguna jefa en su carrera?

– No las he tenido porque no las había. He tenido directoras de departamento, pero no eran necesariamente jefas. En mi carrera solo he tenido dos jefes: como vicerrector, el rector Pello Salaburu, y ahora como consejero, el lehendakari.

– ¿Y esto por fin está cambiando?

– Sí, pero lentamente. Y va por áreas, como las relacionadas con la Medicina y la Biología. En estas áreas en las que hay muchas más mujeres investigando, también es más fácil que sean líderes de grupo.

«Un oficio más»

– En el comunicado del martes habló de «factores sociales y obstáculos sistémicos»?

– Esto es muy interesante. Estoy convencido de que no se han identificado todavía todos los elementos que entran en juego. Hay cuestiones familiares, educativas, falta de referentes…Las percepciones son muy importantes. Un estudio de 'Science' encontró una relación estadísticamente significativa entre el porcentaje de hombres que cursan determinados estudios como Física y las Ingenierías y la percepción de la brillantez que hace falta para cursarlos. En resumen, se asociaba esta brillantez con los hombres o al menos con que estos se atrevían aunque realmente no fueran brillantes. Luego está lo que se llama la regla de la modestia. A las niñas se les enseña, aunque no sea de forma explícita, que deben ser modestas sobre sus capacidades. En los chicos está bien visto que sean más echados para adelante. Con esto lo que se quiere decir es que la percepción de brillantez influye negativamente en las mujeres y de forma positiva en los hombres. A las chicas se les enseña que tengan menos aspiraciones.

– ¿Funcionan las campañas para atraer a las mujeres a las carreras científicas?

– Hay gente que dice saberlo, pero yo, Juan Ignacio Pérez Iglesias, no. Lo voy a decir como creo que lo debe decir un científico: no tenemos suficientes pruebas de su eficacia. Financiaremos estudios para saberlo. Por ejemplo, la insistencia en los referentes es positiva pero hay que tener cuidado. Para ser científico no hace falta aspirar a ser Marie Curie o Albert Einstein. Hay que transmitir que la ciencia es un oficio. Yo mismo soy un científico del montón y como yo hay miles. Creo que esto es una de las cosas que debemos transmitir.

– ¿Qué habría que hacer entonces?

– Trabajar el sentido de la maravilla, del asombro por saber. El 'jakinmina', en euskera. Esto vale para hombres y mujeres.

– ¿Se imagina a una astronauta vasca?

– Sí, me la imagino perfectamente, por qué no. Hay una actividad tremenda en el sector espacial y aventuro que habrá más.

«En Euskadi también se hace una inteligencia artificial muy avanzada»

La semana que debía servir para reivindicar el papel de las mujeres en la ciencia –«Debería ser todos los días», insiste el consejero– ha sido también el del estallido de la guerra entre Estados Unidos y la Unión Europea por la inteligencia artificial, con China haciendo su apuesta con DeepSeek, su Chat GPT modo 'lowcost'.

– La Unión Europea anunció el martes una inversión de 200.000 millones en IA para hacer frente a los planes de Estados Unidos de dedicar medio billón.

– Me parece normal que la Unión Europea responda, pero creo que el dinero no es la única clave. Aunque no soy un experto en esto, lamento que el ahorro europeo esté financiando la innovación que hace Estados Unidos, Estamos canalizando muchísimos recursos a fondos de inversión de capital riesgo norteamericanos. Alimentamos a plutócratas contrarios a los intereses europeos.

– China ha hecho su movimiento con Deepseek.

– Ha puesto de manifiesto algo que me parece muy interesante. Han sido capaces de poner en el mercado una aplicación en código abierto que gasta mucho menos energía y es mucho más barata a pesar de haber sufrido un bloqueo para acceder a la tecnología norteamericana más avanzada. ¿Por qué Europa no va a ser capaz?

– Un especialista vasco me insististe en que también en Euskadi se hace una IA muy avanzada, que no es algo solo estadounidense.

– Estoy totalmente convencido de que sí. Esta es una de las áreas en las que haremos un esfuerzo en nuestro programa de innovación aunque todavía no puedo precisar las cifras.

– La retirada del programa de ayudas del Gobierno a la IA por la Dana supuso que el País Vasco perdía 7,5 millones de euros.

– Nos han hecho un agujero enorme. A los investigadores y sus equipos y a Euskadi.

– ¿Sigue sin utilizar Chat GPT. Hace unos meses dijo que no le «atraía nada».

–Me he bajado DeepSeek por curiosidad. Realmente lo utilizo para cotillear o consultar algunos datos. También Consensus, una aplicación para documentación científica.