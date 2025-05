Más de una veintena de firmas y profesionales de la moda se citarán en Balmaseda el 14 de junio

Upcycling, diseño sin género, materiales biotecnológicos, fórmulas para reducir el impacto de la moda a través de la tecnología... Son algunas de las innovaciones que ... podrán conocerse en La Encartada Moda 2025, que este año celebra su XI edición en La Encartada Fabrika-Museoa de Balmaseda el 14 de junio.

La edición de este año llega con una nueva imagen y una programación donde diseño, innovación, tradición y sostenibilidad serán los protagonistas. «Es un espacio único donde profesionales del diseño, tanto locales como internacionales, muestran su talento, exploran nuevas ideas y se abren camino en el sector de la moda», ha destacado este lunes Leixuri Arrizabalaga, diputada de Euskera, Cultura y Deporte, durante la presentación del evento. Le han acompañado Alberto Sinpatron, director de la iniciativa, y María Pastor Corrales, representante de Basque BioDesign Center.

En esta ocasión, La Encartada Moda mostrará los trabajos de 25 firmas y profesionales del diseño a nivel local e internacional. Se organizarán desfiles, showrooms, talleres, masterclass, mesas redondas, conferencias e instalaciones artísticas. Además, el público podrá disfrutar del entorno de La Encartada Fabrika-Museoa de 10.00 a 22.30 horas con música, foodtrucks y actividades vinculadas a la moda que se ofrecerán durante todo el día.

Balmaseda se vestirá de gala en un enclave con historia. La antigua fábrica textil en la que tendrá lugar el evento conserva prácticamente intactas su maquinaria original y toda su dotación mecánica. Visitar el museo es sinónimo de sumergirse en una antigua fábrica del siglo XIX, dotada con la maquinaria más puntera de la época.

Diseñadores y marcas

Entre los nombres destacados de esta edición figuran diseñadores como Maison Mesa, JNORIG, Jaione Anzola, H05, Andoni Beitia, Mistress, Desbocado Studio y Who's Nia Studio que mostrarán sus diseños en varios desfiles que se celebrarán a lo largo de la jornada. Además, Jeremy Sebaoun y Elie Saada, fundadores de la conocida firma francesa Paradoxe Paris, impartirán un taller especializado en denim artístico. «La Encartada Moda siempre intenta juntar a gente nueva que está empezando con la gente más consagrada, a personas de Bizkaia con aquellos diseñadores más internacionales», ha recordado Alberto Sinpatron.

El evento también contará con la presencia de la reconocida diseñadora vasca María Clé Leal, ganadora de premios como el Mercedes Benz Fashion Talent Award y el reconocimiento de Laboratorio By Ecoembles, quien compartirá su experiencia en moda circular en una masterclass. El showroom acogerá marcas como Valeria Irisarri, Pink Parma, Abaunza & Co Serigrafía, Ane Takitto, Hostoa Aritz Gainean, H05, Voltaire Lab, Ganboa o The Good People. Por otro lado, se llevará a cabo una mesa redonda sobre el proceso para reducir el impacto de la moda.

Es imprescindible inscribirse previamente a través de la página web laencartadamoda.eus para asistir a las actividades. Todas son gratuitas excepto el taller Paradoxe Paris (20 euros) y la masterclass de María Cle (10 euros). Además, se pondrán autobuses gratuitos desde Balmaseda y Bilbao.