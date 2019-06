Tres looks para todos los planes de verano por 250 euros 02:04 Los personal shoppers de El Corte Inglés de Bilbao, Silvia Gallego y Jesús Muñoz, eligen para la 'instagramer' Almudena Blanco tres estilismos adecuados a sus gustos y morfología para que asista perfecta a la oficina, a la playa o a una ocasión especial BIZKAIA DMODA Viernes, 14 junio 2019, 09:19

Un mono de 30 euros, unos pendientes de menos de 10 y bolsos por unos 40. Así podríamos resumir las propuestas que los personal shoppers de El Corte Inglés de Bilbao, Silvia Gallego y Jesús Muñoz, han elegido para la 'instagramer' Almudena Blanco. Este equipo de profesionales han creado para ella tres looks, con un presupuesto ajustado, perfectos para asistir a la oficina, a la playa o a una ocasión especial. Con un favorecedor mono estampado, en tonos verdes y con escote en pico, han construido tres estilismos de tendencia capaces de resolver cualquier plan este verano. ¿El truco? Jugar con los complementos, que consideran claves para realzar cualquier 'oufit' y conseguir un estilo apropiado para cada momento.

En ocasiones, al probarnos el modelito frente al espejo del probador suelen surgirnos las dudas. «¿Me queda bien?», «¿Iré adecuada?». Frente a las tendencias y el protocolo se impone un nuevo criterio: ser fiel a una misma. Para ayudarte a encontrar tu propio estilo, nada mejor que acudir a manos expertas. El servicio de Personal Shopper de El Corte Inglés, con una duración estimada de 90 minutos y valorado en 180 euros, que son reembolsables en una tarjeta regalo para gastar en los grandes almacenes, ofrece los mejores consejos y soluciones para transmitir la imagen que deseamos.

El proceso es rápido, cómodo y sencillo: se concierta una primera cita para que estos expertos en moda realicen una asesoría de colorimetría (estudian la gama de colores que más favorece al cliente), un análisis morfológico y una entrevista personal para conocer sus gustos y necesidades. En la segunda cita se recibe a la clienta con una selección de prendas adecuadas a todos estos factores.

En el caso de Almudena, eligieron para su look más informal unas cuñas de esparto de la firma Gloria Ortiz, unas gafas 'cat-eye' blancas de Jo & Mr. Joe, un bolso redondo de rafia de Fórmula Joven y unos pendientes geométricos de esta misma marca. Para el estilismo de oficina se decantaron por una blazer caqui de Fórmula Joven, unas gafas espejadas de El Corte Inglés, unos pendientes XXL de Fórmula Joven, unos zapatos planos de ante de Gloria Ortiz y un bolso de Tintoretto. Y el look enfocado a una ocasión especial lo construyeron con una blazer negra con caída de Fórmula Joven, unos stilletos negros de Gloria Ortiz, un 'clutch' a juego de El Corte Inglés y unos maxipendientes de Fórmula Joven. No te pierdas el vídeo que acompaña a esta información para descubrir tres sofisticados looks con los que ir perfecta a cualquier plan de verano.