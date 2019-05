Sara Carbonero, Paula Echevarría y Ariadne Artiles o el arte de salir a la calle en bañador

Sara Carbonero y Paula Echevarría son dos de los rostros más populares del panorama nacional y los actuales referentes de estilo atemporal de muchas mujeres en nuestro país. Ambas han llegado juntas al aeropuerto de Ibiza para asistir a la presentación de la nueva colección de Calzedonia, firma de moda baño de la que la periodista deportiva es embajadora. La actriz, por su parte, ha asistido al desfile en calidad de invitada estrella. Durante el viaje han hecho gala de unos looks cómodos y fieles a sus respectivos estilos, donde Sara ha lucido un top blanco con vaqueros y Paula un vestido vaporoso estampado. Sin embargo, para el pase que ha tenido lugar en el Hotel Destino Pachá Ibiza Resort, situado en la ladera de Cap Martinet, donde se han reunido con la modelo canaria Ariadne Artiles, han cambiado las tornas y han ideado tres novedosos looks de noche y muy diferentes entre sí que podrás lucir con bikini o bañador.

El nuevo traje de chaqueta se lleva con bustier

Sara Carbonero, con traje de chaqueta blanco y bikini de estilo bustier / Instagram

De blanco impoluto, como acostumbra cada vez que quiere conseguir un look de impacto, Sara Carbonero volvía a hacerlo. Conseguir brillar con prendas sencillas y de fondo de armario no siempre es fácil, pero la periodista resuelve cada uno de sus estilismos con elegancia y maestría. Esta vez, el protagonista ha sido un dos piezas neutro de Elisabetta Franchi, compuesto por un pantalón de pinzas con talle alto y una original 'blazer' con solapas esmoquin y detalles en relieve. Este look no sería lo mismo sin el gesto sutil que se dejaba intuir por debajo y es que no le ha hecho falta nada más que un sencillo top de bikini de piqué con efecto push-up para dar un giro radical al concepto más clásico de la sastrería.

Cuando el bañador se convierte en el mejor body

Paula Echevarría con falda de 'paillettes' y bañador con pronunciado escote / Instagran

Paula Echevarría, por su parte, ha apostado por el siempre efectivo 'total look' en color negro. De este modo, ha creado un estilismo de noche construido a base de prendas sencillas que todas podríamos tener en el vestidor. Una blazer negra y 'oversize' puesta sobre los hombros, una falda lápiz con 'paillettes' que inyectan el punto festivo y un original top que engaña a la vista. En realidad, lo que parece una prenda básica con escote en 'v' y en color negro, es un bañador de la nueva colección primavera-verano de Calzedonia. Este tipo de prendas de baño pueden reutilizarse a modo de body, convirtiéndose en una herramienta más para conseguir looks especiales y fuera de lo común.

Una fórmula eficaz si quieres lucir vestido con escotazo

Ariadne Artiles ha tenido claro que elegir un diseño de Villalba, la renovada imagen de marca de Couture House Alfredo Villalba, ha sido su baza ganadora. Estos diseños, a medio camino entre la vanguardia y la tradición, entre la modernidad y el clasicismo, dan como resultado vestidos tan personales como el que lleva la top internacional, repleto de asimetrías y estratégicos 'cut-outs'. La canaria sabe defender como nadie este tipo de diseños arriesgados, poniendo especial énfasis en un escote pronunciado donde se adivina un sujetador muy especial. En esta ocasión, se trata de la parte de arriba de un bikini con estampado de plumas multicolor que encaja con su estilo sensual y de clara esencia isleña.