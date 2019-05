Las 42 cosas que no sabías de la 'influencer' vizcaína Ane Hernando (Look and Chic) Esta 'instagramer' de 34 años es tan «currela» como «disfrutona», no soporta las mentiras y desvela en esta entrevista cuáles son su talentos ocultos VIRGINIA MELCHOR Jueves, 23 mayo 2019, 21:42

Ane Hernando (Amorebieta, 1984) lanzó un blog de moda hace seis años que utilizó como «laboratorio de experimentos». Esta licenciada en Farmacia escribía sobre tendencias, desfiles... sin salir ella en las fotos, claro. «¡Qué iban a pesar en mi pueblo!» Pero un día publicó una imagen suya para mostrar un look y las visitas se dispararon. Poco después se abrió cuenta en Instagram y más tarde en Youtube, para que sus seguidores conocierán mejor «al personajillo que estaba detrás.» Un cuenco de macarrones que le hizo su madre fue la primera fotografía que subió a Instagram, hoy acumula más de 3.400 publicaciones y 215.000 seguidores, que la convierten en la segunda 'instagramer' vizcaína de moda más influyente, solo superada por Estibaliz Prieto.

Desde principios de este año, tiene también una tienda de ropa online, porque no puede «parar de hacer cosas». Ane se define como una «currela» - y también «disfrutona»- que no soporta las mentiras. De la vida ha aprendido a «relativizar» y de su madre, a ser«autosuficiente», tanto que una vez le dio por ponerse al timón de un barco en Cerdeña y casi no lo cuenta. Eso sí, para susto el que se llevaron en casa cuando de pequeña se estampó contra una valla cuando iba en bicicleta. Aquel día fue el único que ha visto llorar a su padre.

Buen shock provocaría también en sus seguidoras si salieran a la luz los estilismos de «macarra» que llevaba de adolescente. Aunque en realidad, a Ane le perdonarían todo. Su 'brigada', como llama cariñosamente a sus incondicionales, la 'putoquieren' porque es natural, auténtica, sin filtros, ni poses. «Me ven como la vecina del quinto o la amiga de toda la vida, pero en vez de tomarse un café conmigo, me siguen en las redes sociales.» Aquí 42 preguntas para conocer mejor a la persona -o «personajillo», como ella dice- que está detrás de Look and Chic:

-¿Qué es lo primero que haces cuando te levantas?

-Pues antes de levantarme ya estoy currando. Abro el ojo para apagar la alarma en el móvil y me pongo a mirar todo: el calendario, las redes sociales, el email...

-¿Un recuerdo bonito de tu infancia?

-Las cenas en casa. Mis padres trabajaban los dos y mi hermana y yo comíamos en el comedor, así que eran la vuelta a la familia. Y también recuerdo muchísimo que mi padre me vestía todas las mañanas antes de ir al colegio.

- ¿Qué principio te han enseñado tus padres?

- La disciplina, que todo requiere un esfuerzo y que el fracaso es parte del proceso.

- ¿Y el mejor consejo que te han dado?

- Que sea autosuficiente, es algo que sobre todo mi madre nos ha grabado a fuego a mi hermana y a mí desde pequeñitas, que estudiemos y que no dependamos de un tío.

- ¿Eras buena estudiante?

- Sí, muy buena, no suspendía nada y mira para lo que he 'quedao' ja, ja. Aunque mi hermana era mejor, tengo que decirlo, siempre ha sido la más inteligente (risas).

- ¿Qué querías ser de mayor?

- Era un poco veleta de pequeña, no tenía una idea clara. Cuando mi ama nos llevaba de compras por el pueblo, mi hermana y yo montábamos al llegar a casa una tienda de ropa, una zapatería...

- ¿Cuál fue tu edad más feliz?

- De pequeña vives en una burbuja y no eres consciente de los palos que te da la vida, pero he sido feliz en todas las etapas, ahora también lo soy.

- ¿Cómo te definirías con tres adjetivos?

- Muy trabajadora, alegre y muy leal.

- ¿Qué es lo que más te gusta de ti?

- Que si me propongo algo lucho por ello, no tiro la toalla fácil.

-¿Y lo que menos?

- Que soy un poco desordenada y nunca sé donde tengo las cosas.

-¿Qué eres ahora que no eras hace 10 años?

- Pues más mayor. Ja, ja. No, en serio, ahora soy más consciente de lo que realmente importa en la vida, en este tiempo he recibido dos palos serios de salud de una persona muy cercana, y eso me ha enseñado a relativizar y a valorar todo mucho más.

- ¿Cuál es tu talento oculto?

- Levantar la ceja como Carlos Sobera y girar la lengua. Ah! Y giro el brazo mientras tengo la mano apoyada en una superficie, eso me viene de mi madre. Estoy mal hecha, pero no pasa nada (risas).

- ¿No podrías vivir sin...?

- Los míos.

- ¿Cuando estás en casa cómo estás a gusto?

- En chándal, sin sujetador y con mi moño.

-¿Qué palabra describe tu vida?

- Libertad, sí, libertad.

- ¿Y que palabrota es la que más repites?

- ¡Puto! Lo digo para todo y no como negativo, al contrario: ¡eres lo puto más!, ¡te putoquiero!, ¡me putoencanta...!

- ¿A qué serie estás enganchada?

- 'Grace and Frankie', de Netflix. Trata de dos mujeres maduras que se enteran de que sus maridos son pareja, así que se divorcian, se van a vivir juntas, montan una empresa de vibradores... una serie muy loca, pero es mi terapia, el momento de la noche en el que me olvido del mundo.

- ¿Y tu película favorita?

- No tengo, pero la última que vi en el cine, Bohemian Rhapsody, me gustó mucho.

- ¿Qué libro estás leyendo?

- Ahora mismo ninguno, porque he pasado un mes durillo preocupada por la salud de un ser querido y me evade más ver la serie, pero tengo en la mesilla 'Toda la verdad de mis mentiras', el último de Elísabet Benavent, que me encanta.

- ¿Con qué personaje conocido tomarías un café?

- Con Ernesto Sevilla o Joaquín el del Betis, que es un crack, pero me tomaría una caña o dos o tres... ja, ja.

- Si tu vida fuera una canción, ¿cómo se titularía?

- 'La felicidad sin castillos ni príncipes azules.'

- ¿Qué te pone triste?

- El sufrimiento de los míos.

- ¿El mejor regalo que jamás te han hecho?

- El nacimiento de mi sobrina.

- ¿Con qué estás obsesionada?

- Obsesionada, obsesionada no sé... pero tengo un punto de adicción al trabajo. Ah! y soy una loca de la limpieza de cara, no puedo meterme a la cama sin desmaquillarme.

-¿Qué llevas en el bolso?

- No lo sé ni yo ja, ja. La cartera, aunque a veces se me olvida. En Semana Santa me fui de vacaciones sin ella porque me la dejé en casa... para eso soy un poco desastre. Pero intento llevar también las llaves, clínex, los auriculares y horquillas siempre, por todas partes.

- ¿Crees en el destino?

- Sí, pienso que las cosas pasan por algo y que al final acaba ocurriendo lo que tiene que ocurrir.

- ¿Y en el amor para siempre?

-Buffff... en el amor incondicional si creo, el de los padres. Pero de pareja para siempre, nunca me ha pasado. No, no creo, no te voy a mentir.

- Si pudieras reencarnarte en otra persona o animal, ¿qué serías?

- El perro de mi hermana o los gatos de mi madre, nada de un delfín en libertad, que como viven estos...

«Tengo un punto de adicción al trabajo»

- ¿Qué te molesta especialmente?

- Que me mientan, no lo soporto, no puedo.

- ¿Qué es lo que más miedo te da?

- Perder a alguien que quiero es lo único que realmente me da miedo.

- ¿Qué es lo más guay que has hecho en tu vida?

- Una locura guay fue cuando conduje un barco en Cerdeña en un viaje con mis amigas. ¡Pero que era en alta mar! Una ida de olla, creía que no volvíamos...

- ¿Y el mejor secreto de moda que has aprendido?

- La naturalidad, llevar cosas con las que realmente te sientes identificada y no ponerte algo porque está de moda, porque si no te sientes a gusto se transmite.

- ¿Qué no te pondrías nunca?

-Un top enseñando la tripa, unas botas blancas y un sujetador con tirantes transparentes.

- ¿Por qué crees que tienes tantos seguidores?

- Porque empecé hace tiempo, por la constancia de todos estos años y porque hay algo de mí que conecta con la gente.

- ¿Qué es lo que más sorprendería a tus seguidores de ti?

- Que con siete años bajé la cuesta en bici a casa de mi vecina y a mitad de camino me di cuenta de que no llevaba frenos. Mi padre me gritaba: 'tirateeeee'. Pero me pegué contra una valla, la bici quedó destrozadísima, perdí el conocimiento... Mi madre dice que es la única vez que ha visto llorar a mi padre. Ah! Y mis seguidoras también fliparían mucho con mi adolescencia, llevaba el pelo rojo, piercing en el labio... era una macarra.

- ¿Sientes presión por estar constantemente conectada a Instagram?

- Ninguna, cero, subo historias cuando me apetece.

«Mi terapia es el zumba»

-¿Cómo desconectas?

- En zumba, es terapia total, estoy toda la clase sonriendo, la profesora tiene que pensar: 'esta tía es gilipollas.' Ja, ja.

- ¿Dónde vas cuando quieres estar sola?

- A la playa de Laga, mis padres tienen casa allí y es mi lugar en el mundo.

-¿Qué es lo que más te gusta hacer con tus amigas?

- Comer ja, ja. También tomar una caña, ir de viaje, salir de fiesta... de todo. Tengo a mis amigas del colegio de monjas, las siempre, y gente con la que he conectado y se ha ido sumando.

-¿Cómo te ves en diez años?

- Con salud y vida por delante para disfrutar, viajar con mis amigas.. Lo de tener pareja e hijos ha pasado a un segundo plano, no es lo prioritario para mí.

- ¿Cómo te gustaría ser recordada?

- Como una tía divertida, disfrutona y muy de los suyos.

-¿Qué es lo último que haces al acostarte?

- Antes me dormía con los libros, pero ahora me pongo la serie 'Grace and Frankie'.