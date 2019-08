Las prendas agujereadas ensalzarán tus looks de verano (sí, has leído bien) Si hay un tejido esta temporada que está triunfando es el efecto troquelado. Aquí cinco opciones para que te unas a esta tendencia que inunda vestidos, faldas o camisetas VANESSA MULAS Viernes, 2 agosto 2019, 19:38

¡Hola! Ya hemos empezado el mes de agosto y por ahora el buen tiempo nos está permitiendo disfrutar del sol y los planes al aire libre. Cuando el calor aprieta, nos toca recurrir a nuestra imaginación (y armario) para rescatar aquellas prendas frescas y coloridas que añadan aún más luz al verano.

Una de las cosas que más me gustan de la época estival, además de los alegres estilismos, es que la ciudad está vacía y es fácil encontrar sitio para aparcar. ¿No os pasa? En agosto, suelo alternar los planes en Bilbao con las escapadas a Cantabria, no hago grandes viajes. Aunque pronto visitaré Barcelona y meteré en la maleta algún look especial que os mostraré por aquí, por si os puede servir de inspiración.

En mi último artículo, os enseñé distintos looks con mangas voluminosas, que están de plena actualidad y son capaces de adaptarse a todas las personalidades, desde las más sofisticadas hasta las más bohemias. Esta vez os muestro otra tendencia que se ha ido abriendo hueco discretamente en las tiendas: las prendas troqueladas, que en mi opinión son muy 'trendies' y elegantes.

Por si no lo sabéis, son aquellas cuyos diseños están hechos mediante agujeros. No es algo nuevo, también podemos encontrarlo en ropa 'vintage'. Hoy en día, el troquelado se hace con láser y no a mano, pero la idea es la misma. Aunque a algunas personas puede que les recuerde a las mantillas tradicionales, las firmas de moda han sabido dar un nuevo aire al troquelado, introduciendo motivos y tejidos de todo tipo y una gran gama de colores más allá del clásico blanco. En este artículo, os demuestro en cinco looks que estas prendas no tienen por qué ser aburridas. Aquí van algunas opciones originales y ponibles para el día y la noche. Además, cambiando simplemente los complementos conseguiréis resultados muy diferentes. ¡Animaos a arriesgar y a jugar con la ropa!

Estilo 'boho'

En esta imagen, llevo un look hippy pero arreglado, perfecto para tomar algo en una terraza o salir a cenar añadiéndole, por ejemplo, unas alpargatas con plataforma. He combinado la falda beige de Lula con un cinturón bastante elegante de la firma Libellule. Y aquí hay un pequeño truco: al ser del mismo color que la falda alarga la figura. Una opción ideal para aquellas chicas bajitas que quieran parecer más altas. En la parte superior, luzco una blusa amarilla con dibujos 'boho' que compré en una tienda de segunda mano de Málaga.

Misma falda, distintos complementos

Con una misma falda se pueden construir looks muy diferentes. En este caso, he cambiado el cinturón por uno más 'boho', he añadido unas sandalias joya planas y un bolsito de mano. Un look perfecto para dar un paseo al borde del mar. ¿Te vienes?

Un vestido de verano perfecto

En este tercer look, os muestro un vestido troquelado en colores coral de la firma Naf Naf que me parece maravilloso. ¡Hasta los tirantes están hechos en troquelado! Completo el estilismo con un peinado muy especial, realizado con pañuelos, que es obra del peluquero Raúl de Andreas.

Una falda muy especial

En esta ocasión, luzco una falda muy especial, puesto que me la hice yo misma en mis tiempos de costurera y diseñadora. De esta pieza me gusta todo, la tela comprada por mí, el diseño, el encaje en la goma... La he combinado con un top troquelado en color coral de Stradivarius. Me parece que es un tono muy favorecedor, así que ¡me lo veréis mucho!

Un top troquelado con un original kimono

Y, por último, llevo un top troquelado en color blanco y con el cuello en negro que me compré en Zara. Completo el look con un original kimono de la firma cántabra Aire Retro y unos pantalones grises con rayas blancas verticales de Stradivarius.

Como veis, todos los looks son muy diferentes y espero que inspiradores para aquellos días en los que el calor nos complica la elección de estilismos frescos y, a la vez, especiales y coloridos. ¡Seguid disfrutando del verano y recargad pilas, que el invierno se hace muy duro!

¡Nos vemos pronto! Mientras tanto, podéis seguir mi cuenta de Instagram, donde os muestro todos mis looks y los eventos a los que asisto. ¡Hasta la próxima!