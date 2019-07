¿Qué mujer te apetece ser hoy? El simple detalle que cambiará tu estilo por completo Las mangas voluminosas están de plena actualidad y son capaces de adaptarse a todas las personalidades, desde las más sofisticadas hasta las más bohemias VANESSA MULAS Miércoles, 24 julio 2019, 16:54

¡Buenos días! ¿Qué tal va el verano? Ya está terminando julio con unas temperaturas espectaculares, así que muchos estamos aprovechando para apurar al máximo los días de playa, la piscina y las cenas al aire libre. ¡Así da gusto pasar el verano en la costa norte! Además, es mucho mas fácil vestirse con looks veraniegos y coloridos. En mi último artículo os enseñaba los distintos looks que podemos crear con una falda 'midi' blanca como protagonista. Esta vez, os muestro una de las tendencias que ahora mismo inundan las nuevas colecciones de firmas de referencia como Zara: las mangas con volúmenes XL. Siempre me han encantado este tipo de detalles, aunque no encontraba demasiadas prendas de este estilo. Sin embargo, esta temporada muchas estamos de enhorabuena porque han sacado un montón de diseños increíbles, de todos los estilos y en una amplia gama de colores a elegir. En este artículo, os muestro varios looks con unas prendas, a cada cual más especiales, que focalizan su atención en las mangas XL. Además, estos diseños que aportan volumen en zonas estratégicas, consiguen compensar la morfología y estilizar visualmente la figura para aquellas que, al igual que yo, sois más anchitas de caderas que de hombros.

Estilo romántico

En esta imagen llevo un vestidazo azul con mangas de volantes con microplisados, que aportan un toque muy romántico al look. Si a eso le añades un estampado de pequeñas flores el resultado es impecable. Es un diseño de La Duquesa Showroom y fue verlo y enamorarme. Como tiene un escote muy pronunciado, me lo he puesto con una combinación de encaje por debajo. Es ideal para un evento o para una cita especial y se puede combinar con un cesto de mimbre como el que yo llevo. Además, me lo he puesto con unas sandalias 'glitter' de Libellule Showroom.

Estilo 'preppy'

Estas fotos tan bonitas las hice en el Cargadero de Bilbao y son de mis favoritas. El vestido tiene un punto aniñado, gracias a su corte 'mini', a sus colores y a los pequeños volantes de las mangas y el cuello. Tanto este diseño como los pendientes que llevo puestos son de Aitziber Etxebarrieta. Además, lo he combinado con unas sandalias negras de 'strass' que me han regalado este verano y con un bolso fucsia es de Michael Kors que compré en Chicago el año pasado. Para el peinado, he optado por un semirecogido lateral con trenza, obra de Avenue Hair Salon.

Estilo ibicenco

Este vestido blanco está cuajado de perlitas y tiene unas mangas bastante pronunciadas. Es de Zara de hace varias temporadas y lo he vuelto a sacar de mi fondo de armario porque está de plena tendencia. Así que os animo también a vosotras a hacer lo mismo. ¡Sacad aquello que tengáis olvidado y dadle un giro! Por ejemplo, a este vestido le he cambiado el cinturón que tenía por otro finito y de cuero dorado. ¡Me encanta el resultado! Para darle un toque de color me lo he puesto con un cesto muy especial que compré en Marrakech, tejido con telas de colores.

Estilo 'ladylike'

Este vestido verde es de Zara del año pasado y me lo he puesto muchísimo. Es de largo 'midi', tiene un corte estilo años 50' y está ceñido a la cintura, por lo que es el prototipo del perfecto vestido 'lady'. Me parece muy elegante y tiene un color muy favorecedor para esos días de verano en los que ya estamos más bronceadas. Lo he combinado con zapatos de flores a tono con suela de madera.

Estilo 'working'

En este último look llevo un pantalón ancho de Stradivarius que he combinado con una blusa muy especial. Se trata de un diseño troquelado bicolor con mangas anchas y festoneadas, perfecto para crear un impecable look de oficina en estos días de verano en los que el calor nos complica la elección de nuestros estilismos para ir a trabajar. Por otro lado, los zapatos de color coral son de Hazel y el bolso de The Hip Tee.

Espero que el artículo os sirva de ayuda para vuestros looks de este verano. ¡Nos vemos pronto! Mientras tanto, podéis seguir mi Instagram @ilovemelita, donde os muestro todos mis looks y los eventos a los que asisto. ¡Hasta la próxima!