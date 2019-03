Paulina Rubio resume la tendencia 'flúor' en un chaleco 'made in Bilbao'

Carolina Herrera y sus vestidos con movimiento, los diseños 'mini' de Versace o los conjuntos satinados de Ferragamo. Esta temporada todos los diseñadores han puesto su punto de mira en el color más vitaminado del Pantone. El amarillo inunda las propuestas de primavera, añadiendo una pizca ácida a unos looks a prueba de supersticiones. El ejemplo que lo define es el estilismo que llevó la cantante Paulina Rubio en una de sus apariciones televisivas. La mexicana es una de las protagonistas del 'talent show' musical 'La Voz', capitaneado por Eva González, donde desempeña su papel de 'coach' junto a Luis Fonsi, Pablo López y Antonio Orozco. Compañeros y, a la vez, rivales. En uno de los asaltos previos a la batalla final, la intérprete desafió la ley de la mala suerte pisando el escenario con un 'total look' cítrico al que añadió una prenda muy especial con acento 'made in Bilbao': una pieza única elaborada artesanalmente por el peletero bilbaíno Ramón Ezkerra.

Ramón Ezkerra es una eminencia de la industria peletera con más de 30 años de trayectoria, que comenzó su andadura en el centro de la capital vizcaína. Ahora, este diseñador crea sus colecciones en su tienda-atelier de la calle Correo 23, de forma totalmente artesanal y mimando cada detalle. Además, parte del proceso se realiza a la vista de la clientela y los pasantes que le pueden ver trabajando a través del escaparate. ¿El resultado? Prendas únicas y exclusivas que puedes comprar a través de su tienda online. Además, ofrece un servicio de personalización, donde se permite al cliente diseñar de forma conjunta su pieza ideal. Este chaleco, en concreto, pertenece a su colección otoño-invierno y, según ha descrito el propio diseñador a través de sus redes sociales, «es un look muy cañero y súper pop» que se rige por la tendencia flúor. Aunque las más precavidas deciden dar importancia a los accesorios llamativos, manteniendo el resto del look en el discreto plano de los colores básicos, la estilista Natalia Bengoechea, artífice de este vibrante look, apostó por el 'más es más' con un resultado impactante.

Si algo caracteriza los estilismos de Paulina Rubio son unas inseparables minifaldas que ya impuso como norma de estilo allá por 2005, al ritmo de hits como 'Ni una sola palabra' o 'Te quise tanto'. Sus vestidos, siempre cortos, tienen la premisa de subir varios centímetros por encima de la rodilla, y sus mejores compañeros de viaje son las botas infinitas o los botines con esencia rock. Y mucho rock es lo que desprenden, precisamente, las chaquetas con las que combina sus estilismos: desde 'bikers' de cuero a americanas especiales que no pasan el filtro de la atemporalidad. Porque si algo caracterizan los diseños de E&Bow, la firma de Estefanía Orihuela, a quien pertenece este diseño, es saltarse las normas establecidas para reinterpretar a su manera las prendas más clásicas. En este caso, convenció con un 'vestido-blazer amarillo', rematado con detalles en contraste de color negro. La prenda con la que culminó el look fue un chaleco de piel capaz de revitalizar un look, ya de por sí llamativo. Y tú, ¿cómo llevarías esta prenda 'made in Bilbao'?