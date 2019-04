El mercadillo de Dos de Mayo, el 'Notting Hill' bilbaíno

«Venimos desde Logroño porque nos encanta»

Ramón Escobar es la tercera vez que visita el mercadillo de Dos de Mayo. «Vine a Bilbao con una amiga y lo vimos por casualidad, no sabíamos que existía, pero nos encantó y nos tiramos aquí cuatro horas», cuenta este joven de Logroño. Así que ha repetido un par de veces en busca de ropa 'vintage'. «Yo visto entero de segunda mano, me parece más barato y, además, llevas prendas que tienen una historia». En esta ocasión, le acompaña su amiga Marina, muy aficionada también a la ropa usada. Lo demuestran haciendo una competición para saber quién de los dos va vestido por menos dinero. «Yo llevo un pantalón de seis euros que me compré en una tienda de Logroño, unos botas que me costaron tres euros, un jersey de cinco, la camiseta de dos y la chaqueta es del padre de un amigo», enumera Ramón. Sí, el look entero suma un total de dieciséis euros. Pero, por difícil que parezca, le gana ella: «las botas me costaron cinco euros, las mallas me las compré en un mercadillo de Madrid por dos euros, la chaqueta es de mi padre de los años 80 y la sudadera, de mi hermano».