De Nuria Roca a Emma García: así se atreven con la chaqueta más rompedora del otoño

Nuria Roca y Emma García se han atrevido con la chaqueta más salvaje del otoño. Un llamativo diseño que demuestra que el estampado animal volverá a revolucionar el armario esta temporada. Eso sí, el ya tradicional leopardo, que triunfó el pasado año, deja paso al 'animal print' de cebra y tigre, tal y como demuestran ambas presentadoras con sus rompedoras propuestas.

La primera en lucir esta original pieza ha sido Nuria Roca, que se ha convertido en un referente de estilo desde que fuese una de las invitadas más elegantes en la boda de Pilar Rubio y Sergio Ramos. La presentadora eligió esta americana, con estampado de tigre y de corte 'oversize', en una de sus últimas apariciones en 'El Hormiguero', programa en el que colabora desde hace un año. Rompió un total look negro con esta blazer de la firma belga Essetiel Antwerp, que está disponible en la tienda online por 265 euros. Además, Nuria decidió ceñir su chaqueta con un cinturón amarillo flúor de esta misma marca, consiguiendo así realzar su silueta y aportar un toque aún más especial a su estilismo. Lo completó con un pantalón fluido con el bajo ligeramente acampanado de la firma española White, una de sus favoritas, y con unos stilettos en ante de color mostaza de la marca de calzado MAS34.

Emma García ha dado un paso más allá y ha arriesgado con el traje completo. La presentadora guipuzcoana ha sacado su lado más transgresor este domingo en 'Viva la vida', el programa que conduce en Telecinco los fines de semana. Con la americana no le pareció suficiente atrevimiento, así que incorporó también el pantalón, que se puede encontrar en la web de la firma por 195 euros. Remató su estilismo más felino con unos zapatos 'peep toe' negros de charol con lazos incluidos. Antes muerta que sencilla. «Me vuelve loca este estampado», asegura en Instagram Pepa Carmona, la estilista de Mediaset que ha construido este look no apto para discretas.

Aunque Emma se ha decantado por la opción arreglada, en la web de la firma aportan otras combinaciones más informales. Proponen llevar su pantalón estrella con un jersey rojo de canalé y unas botas militares blancas, por ejemplo.

En cuanto a la chaqueta, las posibilidades también son infinitas: desde combinarla con unos vaqueros y unas sandalias doradas hasta con una falda de leopardo y unas botas de caña alta de estilo cowboy. Además, también disponen de la versión en falda, por encima de la rodilla y con abertura delantera, que cuesta 185 euros.

La pareja formada por Inge Onsea y Esfan Eghtessadi son los creadores de Essentiel Antwerp, esta colorista y atrevida firma que nació en Amberes hace 20 años. De vender cuatro modelos de camisetas en su piso del centro, pasaron a tener 55 tiendas en todo el mundo y facturar 56 millones de euros en un año. Los estampados son su pasión y el alma de la marca. Por eso recurren siempre a dibujos exclusivos elaborados para ellos por diferentes artistas. Diseños a todo color que han entrado de lleno en el armario de la tele.