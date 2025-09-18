El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Lanzamiento de la tienda de ropa Uniqlo en Bangalore. EFE

Nuevas formas de entender las tiendas: ¿Y si su principal objetivo no fuesen las ventas?

Crear conciencia medioambiental, sorprender con colecciones de arte o asombrar con edificios históricos son algunos ejemplos

Raluca Mihaela Vlad

Jueves, 18 de septiembre 2025, 00:50

¿Una tienda que no quiere vender? Imposible. O quizá no. El objetivo de las tiendas más vanguardistas ya no es vender. Como lo oyes. ... En el fondo claro que persiguen hacer caja, pero sobre todo buscan atraer al público con coleciones y escaparates llamativos que convierten sus instalaciones en auténticos museos en miniatura. Lo hizo Apple con su megatienda de Nueva York. Un cubo de vidrio en la Quinta Avenida al que millones de turistas peregrinaban por la foto más que por el despliegue tecnológico. Los portátiles, móviles y accesorios electrónicos de última generación estaban muy bien, el selfie de las vacaciones cotizaba mejor.

