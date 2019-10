Bizkaia Dmoda La ex Miss España bilbaína Inés Sainz revela que padece cáncer de mama: «Lo voy a superar» La modelo ha asegurado que comienza su batalla contra esta enfermedad con mucha fuerza y optimismo MARÍA CALVO Miércoles, 2 octubre 2019, 16:14

«Y ahora, aquel de vosotros que tenga fuerza y valor en su corazón, que dé un paso al frente, se encaje los guantes y levante los brazos». Hace tan solo dos días podíamos leer esta frase en la penúltima publicación de Instagram que Inés Sainz compartía con todos sus seguidores. La modelo y empresaria bilbaína se subía al ring de un gimnasio madrileño para luchar frente a los sacos de boxeo. Hasta entonces, nada hacía presagiar que aquella frase serigrafiada en la pared del 'boxing club' podría ser una metáfora de la verdadera lucha que tiene que librar a partir de ahora. Tal y como se ha dado a conocer este mismo miércoles a través de la revista Diez Minutos, la que fuera Miss España 1997 ha revelado que tiene cáncer de mama, una dura batalla que afronta con esperanza y optimismo: «Lo voy a superar».

Según ha desvelado en esta publicación, le detectaron un tumor mamario en una revisión rutinaria. «Me habían salido unas cosas muy raras en la piel. Yo conozco muy bien mi cuerpo y todos mis problemas me salen por la piel. Eran como picaduras que tardaban mucho en curar. Aprovechando que era verano decidí ir al ginecólogo porque tenía más tiempo. Fui con toda tranquilidad pero, tras varias pruebas, cuando llegó la mamografía vieron una cosa muy pequeña. Después, en una resonancia magnética, se confirmó que era un tumor». Próximamente será operada en la clínica madrileña Ruber Internacional aunque, por el momento, se desconoce si necesitará quimioterapia o radioterapia.

A sus 43 años, la bilbaína ha alcanzado la cima personal y profesional. Es madre de Mateo, su pequeño de siete años, al que todavía no ha hecho partícipe de la noticia porque 'no lo va a entender'. Vive en Madrid desde hace dos décadas, donde se ha reconvertido en empresaria de éxito volcada en la industria de la moda y con agencia de comunicación propia. Tal y como reconoció a Bizkaia Dmoda hace tan solo unos meses, se encuentra en la mejor etapa de su vida. «Estoy en un gran momento creativo, productivo… y estoy rodeada de buena gente», reconocía orgullosa. Esas personas que, sin duda, le acompañarán en esta difícil circunstancia son las mismas que le harán el camino más ameno con grandes dosis de humor. Y es que, tal y como ella misma ha contado a Diez Minutos, entre ellos llaman al tumor 'Agustín', porque la modelo no está nada «a gustín» con él. De hecho, y aprovechando el eco de las redes sociales, le ha dedicado su último post de Instagram: «Te aplastaré y te desintegraré por completo». De este modo, Inés manda un conmovedor mensaje de fuerza a todas aquellas personas que se encuentran en su misma situación:

«¡Bye bye, Agustín! ¡Tanta paz lleves como descanso dejas! Por mi hijo, por mi familia y mis amigos, como otras tantas mujeres, te aplastaré y te desintegraré por completo. A una vasca, madre y autónoma no la para ni tú, ni nadie. Me retiras una temporada a vivir entre consultas y hospitales, pero en unos meses volveré más fuerte y más guerrera. Sí, tengo cáncer y no le tengo miedo. La vida me ha hecho un regalo de cumple inolvidable, revelándome algo que ya sabía: que soy la mujer más afortunada del planeta por estar rodeada de gente maravillosa que me adora. Estaré a vuestra altura; palabra de Miss. Espero que nadie se ofenda por este vídeo que os dejo en la bio. Quería aprovechar la oportunidad que me dan las RRSS para contar mi experiencia y concienciaros con mi particular sentido del humor. Señoras, señoritas y jóvenes: ¡¡¡¡al cáncer ni medio chance!!!! Así que no se salten las revisiones ni se relajen medio minuto. Las revisiones pueden salvarte la vida. Gracias a mi ginecólogo, que el pobre debe de estar todavía recomponiéndose del susto que se llevó. Al equipo del Ruber, especialmente a mi oncóloga, la Dra. Luna. Al equipo de enfermeras, que son para llevártelas puestas a casa. También a la sanidad pública, que me persigue por teléfono para que no me salte ni media consulta. Gracias a Diez Minutos y a Daniel I. Carande por dar a conocer la noticia con tanto cariño. Gracias a mis peluqueros de Studio C Madrid que, mientras dure, me mantienen el pelo divino. Y, por supuesto, un AGRADECIMIENTO INFINITO a mis incondicionales que nunca me fallan. Juntos más fuertes».