Maite hace a mano la ropa infantil más divertida y original en su tienda de Bilbao

De vez en cuando, algunos niños se acercan con mucha curiosidad al escaparate y se quedan pegados al cristal mirando lo que hay en el interior de Bitxo Bola, una tienda de ropa infantil ubicada en el número 5 de la calle Carnicería Vieja. «Me hace mucha gracia, porque algunos hasta entran por la puerta para cotillear. Creo que es porque les llaman mucho la atención los colores y los estampados que tienen mis diseños», explica riendo Maite del Olmo. Formada en Bellas Artes y con un máster de moda en Barcelona, esta emprendedora bilbaína de 36 años abrió en 2019 esta tienda-taller donde vende sus creaciones hechas a mano para niños y niñas de hasta siete años.

Aunque sus primeros pasos profesionales se dirigieron a crear vestuario escénico y audiovisual, hubo dos situaciones que cambiaron por completo su trayectoria. «Cuando estaba en Barcelona me quedé embarazada y me volví para Bilbao. En cuanto tuve a mi peque, me surgió la oportunidad de participar en la creación de una colección de bebé para una marca que ya no existe», recuerda. Hasta entonces, nunca se le había ocurrido dedicarse a algo así, pero aquella experiencia y su recién estrenada maternidad abrieron todo un mundo nuevo para ella. «Había estudiado costura mientras hacía la carrera, pero solo como hobby, con la idea de hacerme yo mis propias prendas. De pequeña me gustaba jugar con pañuelos y ropa de mi ama y de mi tía y hacerme disfraces, pero nunca tuve la idea de dedicarme a esto», explica.

Hechas a mano y de algodón

Fue así como en 2018 lanzó sus primera prendas, hechas en su propia casa, para vender online. «Fui a diferentes markets y la respuesta fue muy buena, así que decidí abrir mi propia tienda en agosto de 2019». En este acogedor rincón del Casco Viejo, Maite corta y confecciona todas y cada una de las prendas que ofrece a su clientela. «Mi idea era crear ropa con estilo atrevido, de inspiración nórdica, y hecha a mano con tejidos de algodón», explica. Y, sobre todo, que fuera muy cómoda, tanto para los pequeños, «a los que no les gusta mucho vestirse y desvertirse», como para los padres y las madres. «Utilizo varios trucos para que las prendas duren también el máximo tiempo posible, como el doble botón en el tirante de los petos y los peleles o dobladillos amplios en todos los pantalones para ir doblando de más a menos según va creciendo el bebé», detalla Maite.

Además, muchas de las prendas que diseña y confecciona son reversibles. «Al final, cuando te compras un pantalón te estás llevando dos en realidad. Muchas amatxus me lo agradecen porque siempre andamos rápido y si el pequeño se mancha mientras come, le dan la vuelta a la prenda y ya te aguanta ese día sin tener que cambiarle la ropa», detalla. Y otra cuestión muy práctica, todas las prendas pueden meterse en la lavadora. «Parece una tontería, pero anda que no he destrozado yo prendas que compraba para mi peque porque no sabía que no se podían meter en la lavadora. Con las de Bitxo Bola no tienes problema», recalca.

Maite lanza cada año dos colecciones, la de primavera-verano y la de otoño-invierno, pero su inquietud por probar cosas nuevas hace que en Bitxo Bola haya también otro tipo de prendas que realiza en series limitadas o bajo pedido. «El año pasado, por ejemplo, hice una tanda de batas para andereños y han tenido mucho éxito. Todavía tengo algunas a la venta. También hago sacos, pulseras de lactancia... y acabo de lanzar una camiseta para mujer, a ver qué tal funciona». De vez en cuando, también le piden, por ejemplo, un gorrito a juego para la mamá y su peque. «La idea es hacer cosas distintas y también luchar por el desperdicio cero. Como empresa sostenible, no quiero tirar ni un trozo de tela, todo puede convertirse en una prenda», recalca.

En este sentido, considera que las personas están cada vez más concienciadas con la importancia de consumir moda hecha a mano. «Algunas personas se sorprenden cuando ven que lo hago aquí mismo, en el taller de la tienda, algo que no es muy habitual en el comercio. Pero por eso precisamente lo valoran mucho más. Y muchas veces me dicen que tampoco es tan caro teniendo en cuenta cómo está hecho». Con todo ello, Maite ha conseguido que sus prendas tengan su propio sello de identidad, algo de lo que se siente muy orgullosa. «Si conoces la marca y ves a algún niño o niña que la lleva, sabes perfectamente que es de Bitxo Bola. ¡Es inconfundible! Y estoy muy contenta de haber logrado algo así, algo que nunca imaginé cuando confeccioné las primeras prendas en casa».