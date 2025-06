Lourdes Montes y Fran Rivera disfrutan de una comunión en Bizkaia.

Virginia Melchor Lunes, 16 de junio 2025, 17:47 | Actualizado 17:55h. Comenta Compartir

Lourdes Montes y Francisco Rivera han disfrutado de Bizkaia este fin de semana. La diseñadora y el extorero han asistido a la comunión de la hija de una amiga, que se celebró este sábado en Urdaibai. El matrimonio, que reside en Sevilla desde hace años, no ha publicado en las redes sociales ninguna fotografía suya durante la celebración religiosa, pero Lourdes sí compartió una imagen de las maravillosas vistas de este paraíso natural.

La empresaria también accedió amablemente a posar para '¿De qué vas?', una cuenta de Instagram y TikTok creada por tres bilbaínas apasionadas de la moda que graban con su móvil por la calle a personas estilosas mientras estas explican dónde se han comprado la ropa que llevan. Con más de 126.000 seguidores en Instagram, esta cuenta no solo es un escaparate de estilo, sino también un reflejo de la esencia creativa y atrevida de los bilbaínos. En esta ocasión, las creadoras de '¿De qué vas?' debieron coincidir en el evento con Lourdes, que accedió amablemente a posar y mostrar su look, muy apropiado para una comunión campestre en el norte.

La diseñadora lució un traje fucsia de doble botonadura de la firma cordobesa Silbon, con la que colabora desde 2019. Lourdes fue imagen de la primera línea femenina de la marca, que estaba especializada en moda masculina, y hace un par de años también diseñó una colección cápsula solidaria para Silbon. Desde entonces, se ha convertido en una de las mejores embajadoras de sus diseños. En esta ocasión, ha completado su estilismo con unas alpargatas de cuña en beige y negro de la firma madrileña Ganzitos y joyas de la marca catalana Rabat. Su look no ha pasado desapercibido para los seguidores de '¿De qué vas?'. «Elegancia por todos los lados», «Es un bellezón de mujer y el look todo un acierto» o «Ese color la queda de lujo» son algunos de los elogios que ha recibido.

Ampliar

Diseñadora de trajes de flamenca

Lourdes, abogada de formación, está centrada en su faceta como diseñadora para Miabril, la firma de trajes de flamenca que creó en 2017 junto a Rocío Terry. Y Fran actualmente está alejado de los toros y centrado en sus tres empresas: Bari 2015, Nan Madol SL y Tazdevil SL. En lo personal, el pasado 9 de abril se convierton en familia numerosa al dar la bienvenida a su tercer hijo en común, Nicolás, que llegó por sorpresa. «Llevábamos buscándolo casi cinco años y ya habíamos tirado la toalla. Pero la vida te da estas sorpresas y un hijo es un regalo de Dios», contó el torero en una entrevista con ¡Hola!, revista que sigue su vida desde que era un niño, pues sus padres eran los mediáticos Carmina Ordóñez y Paquirri.

Fran y Lourdes comenzaron su relación en 2011 y, dos años más tarde, el 14 de septiembre de 2013, se dieron el 'sí, quiero' en una boda celebrada en El Recreo de San Cayetano, en Ronda, a la que asistieron cerca de 300 invitados. Diez meses después, en julio de 2014, la pareja se casó por la iglesia en la capilla de Los Marineros, sede de la Hermandad de la Esperanza de Triana, en Sevilla. El 19 de agosto de 2015 vino al mundo su hija Carmen y el 9 de enero de 2019 daban la bienvenida a Curro. El torero, además, es padre de Cayetana, de 25 años, fruto de su matrimonio con Eugenia Martínez de Irujo.