Desde Ledesma hasta Cádiz: si eres fan del terrazeo estos cinco looks son perfectos para ti Steewen Brotgen Las faldas y los vestidos con volumen de corte 'lady', tan sofisticados y femeninos, son la opción perfecta para las tardes de verano VANESSA MULAS Viernes, 9 agosto 2019, 18:40

¡Hola! Seguro que mientras leéis estas líneas estáis en la tumbona, ¡qué suerte! Yo este mes, menos algún día suelto, lo paso en la oficina. ¡Qué rápido se nos va el verano! Si la semana pasada, os mostré distintos looks con prendas troqueladas, hoy os traigo varios estilismos que me encantan, porque siento que son muy yo. Aunque como habréis podido comprobar, me gusta mucho cambiar de registro, así que un día me pongo más rockera y otro más 'lady', depende de la ocasión o mi estado de ánimo.

Las propuestas de hoy valen tanto para un día caluroso de agosto como para uno más fresquito, que en el norte ya sabéis que solemos tener de esos, aunque esta semana nos haya sorprendido el bochorno. Eso sí, a las noches suele refrescar, así que si a las faldas o vestidos con vuelo que os traigo hoy le añadis una cazadora de cuero o una 'blazer' seguro que vais perfectas.

Las faldas con vuelo son un 'must' en mi armario. Este tipo de prenda me encanta por su capacidad para disimular las caderas y por su corte lady. ¿Sois más de vestidos ajustados o con volumen? Mis favoritos son los que tienen volantes o escotes asimétricos en la parte de arriba, ya que de esta forma se centra la atención en la zona superior del cuerpo, así que es una opción ideal para quienes seáis más anchas de cintura para abajo, como es mi caso. Y siempre que vuestra intención sea ocultarlo, porque las curvas son maravillosas y tenemos que querernos tal cual somos. Aquí mis propuestas de hoy:

Blanco y negro, el binomio perfecto

Esta falda midi con rayas blancas y negras y con mucho vuelo la uso habitualmente en primavera. Este tipo de prendas siempre las guardo, no me deshago de ellas, porque al final resultan muy ponibles y no son tan fáciles de encontrar. En esta ocasión, la he combinado con blusa con lazos en las mangas y unos salones con perlitas de Zara. El peinado y el maquillaje son obra de la estilista Marga López. Los pendientes me los compré en un mercadillo medieval.

Colorido y diversión con Mickey Mouse como protagonista

En esta ocasión, he elegido una falda con estampado de flores y mucho volumen para salir de poteo por Ledesma. Me la compré en H&M y la he combinado con una camiseta con la imagen de Mickey Mouse de La Duquesa Showroom. Completo el look con unos zapatos plata destalonados de Steve Madden y un bolso al tono de Guess. La 'biker' negra es de Freaky Nation.

Un vestido versátil para todas las ocasiones

Steewen Brotgen

Este vestidazo largo con volumen y en tonos tierra es de El Corte Inglés, al igual que los pendientes, las sandalias y el bolso. Se trata de un modelo muy versátil, ya que cambiando únicamente los complementos, puede servir para ir a la oficina o incluso a la playa, tal y como os mostré en este vídeo que hicimos junto al servicio de Personal Shopper de estos grandes almacenes.

Un vestido retro con mucho color

Este vestido retro con cuello con solapas tan ideal es de mis piezas favoritas. Lo compré en Rennes y es un básico en mi armario. Lleno de colorido y con tul en la parte de abajo, se trata de un modelo vintage, muy favorecedor, además la calidad del tejido y el patronaje son excelentes. Me encanta este tipo de tiendas donde encuentras piezas únicas que nadie más tiene. Qué pena que en Bilbao no tengan el éxito que merecen.

Estilo étnico para una tarde de verano

Este vestido de estilo étnico es de la tienda La Duquesa Showroom. Lo he combinado con unos zuecos de Levis y un capazo con tiras de cuero que no recuerdo dónde me compré. La fotografía superior está sacada en Saint Emilion, un pueblo maravilloso cerca de Burdeos que os recomiendo que visitéis.

¡Nos vemos la semana que viene! Mientras tanto, podéis seguir mi cuenta de Instagram, donde os muestro todos mis looks y los eventos a los que asisto. ¡Hasta pronto y a seguir disfrutando del verano!