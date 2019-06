Del trabajo a una cena con amigas: 3 formas económicas de sacar partido a un vestido de verano 02:03 Los 'personal shoppers' de El Corte Inglés de Bilbao, Silvia Gallego y Jesús Muñoz, eligen para la 'instagramer' Vanessa Mulas tres estilismos adecuados a sus gustos y morfología para que asista perfecta a la oficina, a la playa o a una ocasión especial BIZKAIA DMODA Viernes, 21 junio 2019, 11:22

Los expertos en moda saben reconocer todo el potencial que se esconde tras un vestido de verano. Silvia Gallego y Jesús Muñoz, los 'personal shoppers' de El Corte Inglés de Bilbao, creen que una simple pieza bien seleccionada se puede convertir en tu básico 24/7 para la nueva temporada que acabamos de inaugurar. Tan solo hay que prestar atención a los detalles. Para demostrarlo, han creado 3 looks muy diferentes a la 'instagramer'Vanessa Mulas, con los que perfectamente se puede afrontar un día cualquiera de los próximos meses ¿Lo mejor de todo? Es que no tendrás que desembolsar grandes cantidades de dinero para conseguirlo.

Existe una regla llamada 'de los 30 usos', que hace referencia al número de veces que deberíamos utilizar una prenda para que su compra resulte rentable. Apostar por la practicidad en tu día a día es algo de vital importancia y más, en esta época en la que los planes de nuestra agenda se multiplican. Por eso, este equipo de profesionales ha elegido para Vanessa un vestido cruzado, tan versátil como favorecedor, con el que podrás ir a la oficina, a tomar un cóctel en la playa o a un evento por la noche con tus amigas. Todo, poniendo el foco de atención en los complementos.

Para ayudarte a encontrar el look ideal, el servicio de 'Personal Shopper' de El Corte Inglés se dispone a ofrecerte los mejores consejos y soluciones. Con una duración de 90 minutos y valorado en 180 euros, que son reembolsados en una tarjeta regalo para gastar en estos grandes almacenes, puedes conseguirlo. El proceso consta de dos citas. En la primera, estos expertos de moda te realizan una asesoría de color, donde analizan qué colores favorecen más a cada cliente. En el caso de Vanessa, han determinado que la gama que mejor le sienta es la otoñal. Después, hacen un análisis morfológico y una entrevista personal para conocer sus gustos y necesidades. En la segunda cita, se recibe a la clienta con una selección de prendas adecuadas a estos factores.

Que un vestido sea práctico y versátil no quiere decir que sea aburrido. La pieza elegida para Vanessa es un diseño 'wrap' que enmarca la cintura y crea un sofisticado escote en 'v'. Es de Fórmula Joven, tiene estampado de cuadros y un perfecto acabado 'midi'. Para construir un look relajado decidieron combinarlo con un bolso de rafia de Green Coast, unas gafas bicolor de Mr. Boho y unas actuales cuñas de Fórmula Joven. Si quisieras transformarlo en un look de oficina, tan solo deberías recurrir a complementos más sobrios como unas gafas oscuras, en este caso de Green Coast y con montura rectangular, unos pendientes geométricos de la misma firma, un bolso tipo cesta de Sfera y unas sandalias de Fórmula Joven en color negro y con motivos geométricos en la suela. Por último, si tienes una cita especial, siempre puedes optar por unas elegantes sandalias 'peep-toe' en tonos topo, en este caso de Gloria Ortiz, un 'clutch' de rafia de la misma firma y unos pendientes largos de borlas que encontrarás en Fórmula Joven. No te pierdas el vídeo que acompaña a esta información, donde descubrirás las mejores ideas para tus estilismos de verano.