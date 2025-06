La genial idea de varias familias para que sus hijos no usen el móvil y a la que ya se han sumado 30 tiendas de Bilbao

Desde hace poco más de una semana, más de treinta comercios del Casco Viejo lucen una nueva pegatina en sus escaparates. Es un círculo verde ... con el símbolo de un teléfono y el mensaje 'Gurea erabil dezakezu-Puedes utilizar el nuestro'. Pero ojo, no se trata de convertir los comercios en cabinas telefónicas abiertas a cualquier persona, como aquellas que poblaban las calles hace años. Este servicio es solo para menores, dentro de una iniciativa impulsada por un grupo de familias de escuelas públicas de la zona preocupadas por el uso precoz de los móviles. La campaña, que ya ha funcionado con éxito en otras localidades vascas, busca retrasar la edad en la que los menores reciben su primer 'smartphone', ofreciéndoles una alternativa segura en su propio barrio.

«A principios de curso nos juntamos varias familias de los centros escolares de Atxuri, Mujika y Solokoetxe y organizamos un grupo llamado 'Altxa Burua' (Alza la cabeza). Estábamos preocupadas por los efectos perjudiciales del uso de móviles con acceso a internet en niños muy jóvenes», explica Usue Ariz, una de las madres impulsoras de la iniciativa. Pero ¿qué empuja a los chavales a querer tener un móvil cada vez más pronto? Tras realizar una encuesta entre las familias, detectaron que el principal motivo era la presión social. «Lo típico. Te dicen que sus amigos organizan planes por WhatsApp y que ellos se sienten excluidos si no tienen móvil», detalla Usue. Otro motivo recurrente era la necesidad de los padres de estar localizables.

Ampliar Txaro Roldán, dueña de la tienda de tejidos Princess Courts y madre de una adolescente, también se ha somado a la iniciativa.

Primero, abordaron la cuestión de la presión social, fomentando pactos entre las familias para retrasar la entrega de móvil a sus hijos. «Si el resto de los amigos no lo tiene, el menor no siente esa presión o se reduce significativamente. Y además, aprenden a buscar formas diferentes de organizar los planes, como hacíamos antes», explica Usue. Ahora, se aseguran de cubrir la necesidad de comunicación de padres e hijos con la campaña 'Gurea erabil dezakezu-Puedes utilizar el nuestro', con teléfonos disponibles en comercios de la zona. «Como se mueven por el barrio, si necesitan hacer una llamada ya saben dónde pueden ir. Y además, esta campaña busca reforzar el sentimiento de pertenencia. Es importante que sepan que en esos comercios tienen un lugar seguro si necesitan ayuda. Queremos recuperar esas redes vecinales y de cuidado que siempre han sido fundamentales en los barrios», recalca.

Ampliar En 'La Quesería' de la calle Jardines también prestan su teléfono.

Más de 30 comercios

La respuesta de los comerciantes no se ha hecho esperar. Tiendas de ropa, zapaterías, farmacias, alimentación, panaderías, un kiosko, artesanos locales... Son muchos, más de una treintena, los comercios del Casco Viejo que no han dudado en sumarse a la iniciativa. Entre ellos, Princess Courts, una tienda especializada en tejidos internacionales ubicada en el número 27 de Artekale. «Soy vecina del barrio y mi hija va a un colegio de la zona. Me encantó la idea desde el principio. Hablé con otros locales de esta y otras calles y también se quisieron sumar. Cuando publiqué un post en Instagram explicando la iniciativa, muchas familias me escribieron para informarse», cuenta Txaro, responsable de la tienda. Como madre, conoce de primera mano los riesgos que entrañan los móviles para los más pequeños. «Tratas de controlar lo que ven tus hijos, pero es que a veces ni ellos son conscientes de que están consumiendo contenidos tóxicos, violentos o machistas en las redes sociales», advierte. Txaro está encantada de ser parte de esta iniciativa. «Al final los conoces más o menos a todos. Ahora, cuando les veo, les digo que cuando lo necesiten pueden venir a mi tienda a hacer una llamada».

Ampliar En la tienda 'Marmoka' también lucen ya el distintivo.

La idea es que la campaña 'Gurea erabil dezakezu-Puedes utilizar el nuestro' se prolongue durante un año y después se valorará cómo continuar en el futuro. «Antes de esto organizamos charlas de sensibilización para las familias y la respuesta fue muy buena. Ahora estamos en contacto con más locales para sumar nuevos puntos verdes», explica Usue. ¿Y qué opinan los chavales? «La verdad es que se han implicado bastante. Fueron ellos quienes llevaron las pegatinas a los comercios participantes, lo que ha servido también para que los identifiquen como lugares seguros y de confianza». La campaña acaba de arrancar pero los impulsores tienen buenas vibraciones. «En otras localidades que han llevado a cabo esta iniciativa sí se ha conseguido retrasar la llegada de ese primer móvil. Ojalá aquí también consigamos que lo tengan cuando estén realmente preparados», concluye Usue.