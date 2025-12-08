El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El balcón navideño más famoso de Santutxu está en la calle Juan de la Cosa.

Entramos en el balcón navideño más famoso de Santutxu: ¿quién está detrás de esta fantasía?

Iban López, el sastre que lleva 20 años transformando su balcón en un espectáculo navideño, es también el responsable de las camisas del Athletic para la gabarra y de los trajes de Olentzero y Mari Domingi

Virginia Melchor

Virginia Melchor

Lunes, 8 de diciembre 2025, 19:28

«Todos los años nos alegras con la iluminación tan navideña de tu balcón. Aunque no te conocemos, queríamos darte las gracias por tu buen ... gusto y por darnos más ilusión en estas fechas al pasar por tu calle». Así comienza la felicitación que dos hermanas del barrio dejaron hace más de quince años en el buzón de Iban López, un sastre bilbaíno de 51 años, para agradecerle el espectacular despliegue navideño que adorna su pequeño balcón en Santutxu. A Iban le hizo tanta ilusión aquel gesto que, desde entonces, no solo guarda la carta con cariño, sino que la cuelga cada año de una de las vigas de su casa, que también decora por Navidad. «Empecé como un hobby, para divertirme y hacer que las fiestas fueran más especiales, pero ahora ya es una necesidad. Los vecinos me lo piden», ríe.

