Bizkaia Dmoda Diseño bilbaíno y tradición india: los fulares que conquistan el mundo Tiendas de Reino Unido, Estados Unidos o Japón, entre otros países, cuentan con esta firma de pañuelos fundada en la villa por Isabel Calonge, Carlos Castillo y Olga Castillo SARAI VÁZQUEZ Jueves, 3 octubre 2019, 23:07

Distintivos establecimientos de moda repartidos por todo el mundo, desde Reino Unido o Estados Unidos hasta Japón, solo por nombrar alguno de los más de 300 países, cuentan con los fulares de la firma bilbaína Lovata & Green, característicos por su vibrante colorido. Quién le iba a decir a Carlos Castillo, diseñador madrileño – aunque criado en la villa desde pequeño – el éxito sin precedentes que iban a tener estos pañuelos que empezó a diseñar hace más de treinta años en su firma de moda, llamada Man 1924. «Siempre han sido fulares unisex, y fue sorprendente cómo las mujeres también pasaban por las tiendas de Bilbao, Barcelona y Madrid para comprarlos, teniendo en cuenta que en estos comercios solo había prendas para hombres», reconoce. Isabel Calonge, bilbaína y gran amiga de Carlos, consciente de la gran oportunidad que constituían estos accesorios, le animó a fundar una marca exclusivamente para estos fulares. «No había visto nada igual en ninguna parte del mundo, y eso que había viajado mucho a lo largo de mi vida. Sabía que había que crear una marca nueva, que pudiera estar presente en todas partes y llegar a un público más extenso», cuenta. Así que, en 2010 se fundaba en Bilbao, Lovata & Green, Isabel tomaba la dirección de la firma, mientras que el diseñador se encargaba de la dirección creativa y su hermana, Olga Castillo ayudaba en momentos puntuales.

En los primeros meses de trabajo,surgía la identidad de la marca por casualidad. «En la mesa de la oficina habíamos desplegado referencias de colores y colores sin mesura. Una de ellas era el Lovat, un verde que nos agradaba a los tres socios. Después añadimos la palabra Green. Eran dos palabras que definían perfectamente lo que queríamos conseguir con la marca», expone Isabel. Además, pronto se percataron de que esta identidad tenía una denotación que se adecuaba a una característica fundamental de la firma: la tonalidad generalmente resulta relajante, transmite armonía y está relacionado con todo lo natural. En el proceso de producción de estos fulares siempre se han utilizado técnicas ancestrales y procesos manuales. Se trataba del nombre perfecto, de eso estaban seguros.

Cuando es hora de crear los 60 o 70 modelos que componen cada nueva colección de la firma, Isabel y Carlos se sientan durante horas en su oficina, ubicado en la Calle Henao, en el corazón de la villa. Esta pareja conforma el equipo de diseño y así se complementan: él, es la «mente creativa» por su habilidad innata a la hora de crear y ella, aporta su instinto para conseguir colecciones más diversas, con nuevos tejidos y acabados, sin mirar lo que marcan las tendencias actuales. «Siempre hacemos pequeños bocetos con mil notas sobre algo que nos inspira. Puede ser cualquier cosa, vivencias de cada uno de nosotros día a día o viajes, por ejemplo. A partir de ahí, vamos dando forma a los diseños, los colores y los tejidos hasta llegar a conseguir el fular definitivo», admiten.

Una vez que aprueban cada uno de los estampados únicos y les dan el color preciso, comienza el proceso de producción que se lleva a cabo íntegramente de forma artesanal en la India. «Carlos comenzó a trabajar en este país hace muchos años y la verdad es que siempre ha sido la mejor opción. El colorido de nuestros fulares es la característica fundamental y el que se consigue en este país con tintes naturales es único», desvelan. Además, la dimensión de los telares que utilizan diferencian a los pañuelos de Lovata & Green. «Son más grandes de lo normal, y eso permite que nos lo podamos poner también de pareo en verano, por ejemplo.», explican. Las técnicas para crear el estampado de estas piezas varían dependiendo del modelo, en unos se imprime el tejido, mientras que en otros, se teje. Los fulares siempre se componen de materiales naturales: lanas, algodones, cashmere o linos, entre otros. «Sabíamos que detrás de estos artículos había horas y horas de dedicación, pero después de haber visitado una de las fábricas en India, nos dimos cuenta de que los fulares son verdaderas joyas», reconocen. Los precios rondan desde los 85 euros a los 180 aproximadamente.

En esta nueva colección otoño-invierno, lanzada a mediados de septiembre, se han incluido piezas hechas con lana mohair, caracterizada por su suavidad y el pelo que sale de cada hilo. Estas bufandas se han realizado en nuestro país. «Son maravillosos, con una tonalidad y una textura única», reconocen. En cuanto al colorido y diseños de estas nuevas piezas, la firma cuenta con una amplia variedad que se extiende desde cuadros escoceses en azul o rojo, por ejemplo, a dibujos geométricos más animados en marino o marrón. «Cada colección es diferente a la anterior. Esta cuenta con tramas y texturas diferentes de lana, sobre los que hemos impreso diseños únicos y donde el color sigue estando presente», cuentan.

A Isabel, Carlos y Olga, fundadores de esta firma de fulares bilbaína, tras haber conquistado establecimientos de moda de todo el mundo y seducir a clientes de los rincones más recónditos del mundo, como en Nueva Zelanda, por ejemplo, a través de su página web, les ilusiona fundar su primera tienda propia. «Es un sueño, nos encantaría poder tener mini-espacios donde vender nuestros fulares. No necesitamos mucho la verdad, quieras o no, estos accesorios no ocupan mucho», explican. Madrid o Barcelona, por ejemplo les parece bien, aunque la apertura de un punto de venta propio en Bilbao, tendría su toque especial. «Es la ciudad que nos ha visto crecer, donde comenzamos desde cero con una misma ilusión», expresan. Más tarde, no descartan extender su legado inaugurando diferentes tiendas de Lovata & Green en diferentes ciudades del mundo, a un lado y otro del charco. Al fin y al cabo, la internacionalización ha acompañado desde el principio a la firma.