Y tú, ¿cómo te sientes hoy? Camisetas con mensajes que hablan de ti

¡Hola a todos! Hoy es miércoles y para hacer más llevadera la semana os traigo un montón de energía positiva a través de una de las prendas que no faltan prácticamente en ningún vestidor (incluído en el de la actriz Maribel Verdú). Si la semana pasada os mostré las infinitas posibilidades de las 'sneakers', un calzado deportivo capaz de adaptarse a cualquier estilismo, hoy quiero hablaros de las camisetas con mensaje, un básico renovado a base de frases optimistas, reivindicativas, solidarias o cargadas de humor que dan un giro de 180º a cualquier look. Siempre se ha dicho que la moda es un potente medio de expresión y la ropa es un elemento de comunicación no verbal que describe sin pretenderlo (o sí) a quien lo lleva. Pues bien, las camisetas con mensaje podrían ser la interpretación literal de cada persona: existe un modelo perfecto según tu estado de ánimo, tus gustos musicales, tus firmas favoritas o tus ideales y creencias, por poner solo algunos ejemplos. ¿Qué tendrán estas camisetas que todas hemos sucumbido a ellas? Te resumo la respuesta a continuación en 5 looks de carácter informal. ¡Comenzamos!

Mensajes de autoestima

«Nunca me considero un icono. Lo que está en la mente de otras personas no está en mi mente. Solo hago lo mío». Es una de las frases más célebres de Audrey Hepburn, para mi gusto, una de las actrices con más estilo de la historia. Me encanta el mensaje inscrito en esta camiseta. Muchas veces estamos más pendientes de lo que otras personas piensan de nosotros que de escucharnos a nosotros mismos. Este diseño tan especial tiene detalles en volumen, brillantes, volantes y lentejuelas y es de Algo De Anita. La he combinado con un blazer de Zara, cinturón de Stradivarius, 'sneakers' abotinadas de Gioseppo y unos pantalones de hace tres años que compré en una tienda de Madrid.

Mensajes positivos

«Tú puedes, fin de la historia». Soy una incondicional de los mensajes positivos. Cuando te vistes cada mañana y te miras al espejo debes tener muy claro cómo quieres que sea tu día y creo que hacerlo con prendas que transmitan esos pensamientos agradables ayuda un montón. Esta camiseta es de Stradivarius y la he combinado con un blazer de cuadros, los polémicos pantalones de ciclista de los que os hablé hace algunas semanas y los pendientes de la misma firma. Además, llevo unos 'stilettos' de Calzados Ercilla, un bolso de Givenchy y una horquilla de Bijou Brigitte.

Mensajes con mucho rock n´ roll

Ya sabéis que el estilo cañero me pierde y esta camiseta con tanto 'rollo' llevaba mi nombre escrito. La camiseta tiene originales detalles de flecos y volantes es de Extreme Collection Bilbao. Su mejor combinación la he encontrado en una falda de ante con flecos de Stradivarius, un blazer de Zara, un bolso de Chanel y unos stilettos destalonados de Lolita Blu.

Mensajes solidarios

También podemos encontrar en el mercado infinidad de camisetas en su versión más solidaria. Personalmente me encantan, porque lucimos un diseño bonito a la vez que ayudamos y aportamos nuestro granito de arena a una determinada causa, como es el caso de estas dos opciones que os muestro a continuación.

«Sonríe, eres valiente», ¿hay mejor mensaje con el que empezar un día? Además, con la compra de esta camiseta ayudamos a dar una mejor calidad de vida a Maialen, una bilbaína de 8 años que padece el síndrome de Donohue, una enfermedad rara dentro de las raras. He combinado la camiseta con pantalones de Stradivarius, blazer de Extreme Collection Bilbao y stilettos de Calzados Ercilla.

Esta última camiseta también es muy especial, ya que el 100% de sus beneficios van destinados a la fundación Querer, que se dedica a la investigación de enfermedades raras y neurológicas. Tanto la camiseta como la chaqueta son de Extreme Collection Bilbao y las he combinado con pantalones 'skinny' de Zara, un bolso de YSL, cinturón de Gucci y stilettos de Lodi.

¿Cuál es vuestra favorita? ¿Sois de las que utilizáis este tipo de camisetas a diario? Espero que os haya gustado el artículo de hoy y que os inspire a crear vuestros propios looks. ¡Que tengáis un feliz día! ¡Nos vemos aquí el próximo miércoles! ¡Sed felices!