¿Boda a la vista? Esta firma bilbaína ofrece vestidos de invitada hasta el 70% que podrás reutilizar (sin parar)

En plena temporada de bodas, bautizos y comuniones, surge el temido 'qué me pongo'. Elegir un vestido de invitada para una ceremonia puede llegar a ser un quebradero de cabeza. Pero también es cierto que cada vez más personas optan por no complicarse y buscar modelos atemporales que, una vez finalizado el evento, no se queden relegados en el armario y puedan ponerse a diario. Las hermanas bilbaínas Cristina y Berta Triana, fundadoras de la firma Triana by C, han querido sorprender a su clientela con propuestas bonitas y versátiles que se pueden reinterpretar después de acudir a un evento para llevar al trabajo o en una cena de verano. Y, además, están rebajadas, porque acaban de lanzar su tradicional 'outlet flash', que solo está disponible en su tienda 'online' hasta este viernes a las doce de la noche.

Una ocasión única para encontrar rebajadas prendas como vestidos, blusas, trajes o monos con los que sorprender en todas las ocasiones festivas, pero también para lucir en el día a día. Los descuentos llegan hasta el 70%, es decir, se puede encontrar, por ejemplo, un vestido de 229 euros por 89,90. «Solemos sacar estos 'outlets' en diciembre y ahora en junio, antes del verano, como una oportunidad para que puedan tener una prenda nuestra aquellas personas que nos siguen y nunca nos han comprado. Pero también como un regalo para nuestras clientas habituales, para que puedan comprar ese artículo que les gustó y dejaron pasar», explica Cristina.

Para hacer «hueco en el almacén», optan por esta fórmula con la que en esta ocasión vuelven a sacar a la venta prendas de primavera-verano de otras temporadas, pero que son atemporales y se adaptan a todo tipo de circunstancias. «Esta vez hemos lanzado una sección de invitada, donde pueden encontrar desde vestidos con nuestros estampados propios, porque todos los diseñamos nosotras, hasta faldas de lentejuelas, blusas satinadas y originales monos, tan característicos de la firma», detalla esta diseñadora, que siempre apuesta por crear prendas de calidad que construyan un buen fondo de armario.

Tampoco faltan otras prendas más informales, como vestidos camiseros o petos con cuadros vichy para las tardes de chiringuito, y hasta jerséis de punto o sudaderas, perfectas para los días de entretiempo. Los descuentos solo duran hasta este viernes a las ocho de la mañana, así que algunas tallas ya han volado. «La acogida es siempre muy buena. De hecho, hay clientas que esperan impacientes nuestro 'archive sale'. Eso sí, saben que si algo les gusta mucho es mejor no dudar, porque se agota», cuenta la directora creativa de la firma. Eso sí, tienen una gran variedad donde elegir, porque hay casi 500 prendas, diseñadas por estas hermanas bilbaínas, que van desde la anterior temporada de primavera-verano hasta hace cinco años.

Cristina y Berta Triana crean prendas sofisticadas y relajadas en las que plasman el estilo de Bilbao. Apuestan por siluetas atemporales que no se rigen por las tendencias más irreverentes de las pasarelas. «En este 'outlet' hay prendas únicas, algunas nunca salieron a la venta; y también artículos que no llegaron a rebajas, pero hemos conseguido tener». Estas hermanas, que abrieron hace siete años su tienda de Rodríguez Arias, priorizan los tejidos naturales y confían en los talleres locales para reducir el impacto medioambiental.

Muchas de sus piezas únicas y especiales perfectamente se pueden llevar a una boda y después darles una nueva vida en cualquier situación cotidiana. «Por mi parte, me niego a gastar dinero en una prenda que no me pueda volver a poner», asegura Cristina. Una gran seguidora de sus diseños es la 'influencer' y empresaria Amelia Bono, hija del exministro socialista José Bono. De hecho, diseñó para Triana By C una blusa romántica de manga larga con estampado de cuadros 'vichy' que no tardó en agotarse. También son fans de la marca las 'influencers' Lucía Páramo, María Rodríguez Calderón ('Bloggymery') y María Borbolla ('mrborbollaysern').