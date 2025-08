Llega el bolso 'Marijaia': ideado por una comerciante bilbaína y hecho con piezas tipo Lego.

Virginia Melchor Miércoles, 6 de agosto 2025, 18:59 Comenta Compartir

Marijaia ya cuenta los días para su gran momento. La reina de Aste Nagusia aguarda en silencio hasta que, desde la balconada del Arriaga, pueda entregarse de nuevo a la fiesta. Inconfundible, salerosa, auténtica. Con sus colores chillones, el estampado de flores y ese pelo rubio alborotado, nuestra diva volverá a recordarnos que es una mujer libre y sin complejos. Pasa de modas y del qué dirán: lo suyo es estilo propio. Este verano, además, suma un guiño nuevo a su leyenda: un bolso con su nombre… y su cara. Ni Carolina Herrera ni Donatella Versace; aquí, el orgullo es lucir un 'Marijaia'. Eso sí, no parece que vaya a estar por la labor de bajar los brazos para colgárselo. El original accesorio, construido con piezas tipo Lego, está pensado más bien para sus fans.

La idea de homenajear a Marijaia en forma de bolso nació en la mente inquieta de Ainhoa Martín, al frente desde 2005 de la tienda de complementos Lulú Martinés, en el número 8 de la calle Licenciado Poza. Desde hace tres años colabora con la diseñadora zamorana Paloma Hernández, creadora de Bag&Block, una firma original que confecciona bolsos con piezas tipo Lego o Megablok. En sus estanterías conviven modelos dedicados a iconos culturales y personajes que han marcado generaciones, como Mafalda, Iris Apfel, Frida Kahlo, Audrey Hepburn o Harry Potter. Pero Ainhoa echaba en falta un diseño para la gran protagonista de nuestras fiestas. «La idea se me ocurrió el año pasado, pero no nos dio tiempo. Hace algo más de un mes le dije a Paloma que había que retomarla. Le mandé una foto y le conté que aquí a Marijaia la queremos mucho», recuerda.

No es la primera vez que Paloma acepta un encargo con sello bilbaíno. El año pasado, Ainhoa le pidió un bolso del Athletic para la final de Copa. Aquel modelo, con el escudo rojiblanco hecho con piezas tipo Lego, resultó todo un éxito. «Lo sigo vendiendo muchísimo. Lo llevé al partido en Sevilla y me preguntaban por él. Incluso me lo han comprado bilbaínas que viven fuera», recuerda. Aquella prueba la superó con nota, pero reconoce que Marijaia se lo ha puesto más difícil… «Nos hizo mucha gracia cuando la vimos por primera vez, no la esperábamos así. 'Menudo reto', pensamos. Pero le cambiamos un poco la cara y nos salió a la primera. Fue un golpe de suerte. La vimos y comentamos: '¡Qué bien nos ha quedado!'», celebra desde Zamora.

Su creación no solo respira espíritu festivo, también artesanía. «Son cien por cien hechos a mano y cada uno requiere entre tres y cinco horas de trabajo», explica. La diseñadora subraya además la vertiente solidaria del proyecto: cada bolso está ensamblado por personas con discapacidad mental de la Fundación Sristi, en India. «Para ellos es una actividad muy terapéutica, ya que mejora su psicomotricidad y, además, les divierte. Cada bolso es como un puzle», describe. El bolso 'Marijaia' está disponible en blanco y en azul Bilbao, y en dos tamaños: mediano (145 euros) y grande (165). Todos los modelos de Bag&Block tienen una estructura resistente y flexible, ya que se colocan cientos de bloques sobre moldes y se atraviesan con hilos. «Son bastante más ligeros que uno de piel gruesa», describe Paloma.

Ainhoa lo define como un bolso todoterreno, un auténtico dos en uno. «Tienes bolso y juguete, porque si quieres puedes cambiar tú misma el dibujo», explica. Cada 'Marijaia' lleva en su interior una bolsita con piezas extra y una pequeña herramienta para hacer modificaciones, aunque nuestra diva ya nos guste tal y como es. «Se pueden tunear al gusto de manera muy sencilla», añade esta comerciante bilbaína, que también está abierta a convertir las ideas de su clientela en nuevos modelos. «Si alguien quiere un bolso de Pippi Calzaslargas o de Espinete, se puede intentar».

Un bolso con la baldosa de Bilbao

Marijaia acapara todas las miradas, pero no está sola. La colección incluye también un bolso con el icónico estampado de la baldosa de Bilbao, disponible en blanco y en azul. A simple vista parece un modelo más sencillo, pero Paloma confiesa que les dio más trabajo del esperado. «Probamos varias opciones hasta dar con la que más nos convencía. Lo bueno es que todos los bolsos son de 'quita y pon', así que trabajamos en modo prueba-error hasta que sale», explica. Muchas veces, la inteligencia artificial también entra en juego: «Mandamos a ChatGPT una foto del dibujo que queremos hacer para que nos la devuelva pixelada en unas dimensiones concretas, y así nos resulta más fácil ponernos a trabajar sobre ella».

Ainhoa asegura que no piensa quitarse estos bolsos tan bilbaínos durante toda la Aste Nagusia. «Son elegantes y, a la vez, informales; perfectos para lucir por las txosnas o pasear con estilo por terrazas y hoteles. Además, incluyen dos pequeños bolsillos interiores y un cierre doble, estupendo para evitar robos», detalla. Paloma ha estado en Bilbao varias veces, pero nunca en fiestas, así que espera conocer algún día a Marijaia. «Mi cuñado es bilbaíno, así que he venido de visita. Me marcho de vacaciones a Praga, Viena y Budapest, pero el año que viene habrá que venir a conocer a Marijaia. Se la ve campechana y muy simpática».