Veraneantes vizcaínos y vecinos, al rescate del centro histórico de Medina de Pomar Unos turistas pasean por el casco histórico de Medina de Pomar. Un grupo de residentes crea una plataforma para revitalizar el casco antiguo de la localidad burgalesa

Con cerca de 6.000 habitantes, Medina de Pomar es la localidad más poblada de la comarca burgalesa de Las Merindades. Famosa por su patrimonio monumental, cuyo principal icono es el imponente castillo de los Velasco, es también conocida por el gran peso que en su demografía tienen desde hace décadas los veraneantes vizcaínos. Ahora, varios de estos residentes se han unido a vecinos medineses para trabajar por la rehabilitación de la zona antigua del pueblo, «que vive una decadencia preocupante». Para ello han fundado la plataforma Medina Vetula, una «iniciativa colaborativa y abierta a todos», que será presentada al vecindario esta misma tarde.

«Vivo en Bilbao y tengo casa en Medina desde hace 58 años», se presenta Juan Elejalde, copropietario de una administración de lotería en Deusto. «En Medina veraneaba tres meses de niño y aquí conocí a mi mujer», añade quien es uno de los cofundadores de la nueva iniciativa ciudadana. «Unos hemos venido de vacaciones y otros viven aquí desde siempre. Pero unos y otros nos hemos dado cuenta de que toda la parte de arriba del pueblo -su casco antiguo- sufre una severa decadencia».

Los problemas de accesibilidad han hecho que los vecinos mayores hayan dejado poco a poco la parte alta, en cuyos edificios, «al estar en zona monumental, no se pueden realizar obras libremente». En consecuencia, «todo el mundo se marcha a la parte nueva, al llano: los comercios, los bares, los centros públicos...». La zona antigua se vacía, hasta el punto de que por la noche «es un desierto. Cualquier día van a empezar a caerse las casas».

Arreglar lo estropeado

«Hará año y pico que nos juntamos un pequeño grupo para ver lo que se podía hacer», recuerda Elejalde. Pero no fue hasta el pasado verano, cuando nos reunimos Marisol Fernández, Susana López-Para, Jesús Oleaga y yo, que nos pusimos manos a la obra». Es el grupo coordinador de Medina Vetula -o Medina Vieja, en latín-, «que no los jefes, porque aquí no manda nadie», subraya. «Esto es totalmente democrático y cuantos más seamos, mejor». En Medina de Pomar «hay gente muy válida: tenemos arquitectos, economistas, ingenieros, abogados... de todo. Hay un montón de personas dispuestas a colaborar». A pesar de su corta vida, el grupo ya ha sumado más de un centenar de adhesiones.

Lo primero que hizo el núcleo fundacional del colectivo fue reunirse con el Ayuntamiento. Porque, como se apresura a aclarar Elejalde, «esta no es una plataforma reivindicativa, ni va contra nadie. Es colaborativa. Queremos trabajar con el Consistorio y con los vecinos para ver si, entre todos, podemos arreglar lo que se ha estropeado en treinta años».

El grupo no maneja plazos. «Igual se tarda otros treinta años», plantea Elejalde. «No estamos hablando de arreglar el pueblo en 15 días, en absoluto», sino de elaborar «una estrategia de largo recorrido». Los objetivos de Medina Vetula van más allá de la rehabilitación monumental: «No se trata solo de que el pueblo esté bonito y de potenciar el turismo, sino de abordar cuestiones como la accesibilidad para la gente mayor, la eficiencia energética o la mejora de los servicios. Queremos una Medina viva y habitable para todos», concluye.