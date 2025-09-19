El viraje comercial de la Plaza Moyúa: de Michael Kors a Misako La marca catalana de bolsos conquista una de las esquinas más codiciadas de Bilbao, ocupada de forma temporal por la lujosa Joyería Suárez

Luis Gómez Viernes, 19 de septiembre 2025, 01:08

Quién la ha visto y quién la ve. La Plaza Moyúa vivirá en breve un viraje comercial de profundo calado. La lujosa joyería Suárez cederá el testigo a Misako, la famosa firma de bolsos, mochilas, maletas, carteras y accesorios de precios asequibles. La marca catalana, fundada en 1998 por cuatro jóvenes –Noah, Mía, Paula y Álex–, cuenta en estos momentos con 220 tiendas en España, Portugal, Andorra y Francia.

Cuatro de ellas funcionan en Bilbao: en la calle Correo, en el macrocentro de Zubiarte, en Rodríguez Arias y en el número 37 de la Gran Vía, a escasos metros del que será, sin duda, su buque insignia y nuevo destino. Este establecimiento bajará la persiana.

Misako dispone, además, de otros dos centros en Bizkaia: en Max Center y Artea. La expansión bilbaína gira la mirada hacia lo que se conoció antaño como la 'milla de oro', de la que apenas queda rastro de marcas de lujo. La presencia de firmas superexclusivas –La Perla, Loewe, Donna Karan New York y Hugo Boss, entre otras– ha dado paso a una zona en la que el glamour brilla por su ausencia en favor de firmas populares dirigidas fundamentalmente a la población juvenil, como Álvaro Moreno, Sfera, perteneciente a El Corte Inglés, y la joyería Singularu.

Paso de gigante

Con la conquista de la codiciada esquina de la Plaza Moyúa, que se visualizará tan pronto como Suárez concluya la ambiciosa rehabilitación que acomete desde hace meses en su edificio de Gran Vía 43, Misako da un paso de gigante. Combina como pocas su facilidad para ganarse la confianza de un público con «artículos de tendencia a precios accesibles, sin comprometer la calidad ni el diseño», especifican portavoces de la empresa.

Se ha servido de esta estrategia para convertirse en la firma de referencia en el sector retail de complementos 'fast fashion' de España. Protagoniza una vertiginosa expansión internacional a través de marketplaces como Amazon y Zalando. Misako presume de haber protagonizado «un 'rebranding' de 360 grados», que incluyen como cambios más diferenciales la actualización del logotipo de la firma y la renovación de la imagen de los establecimientos físicos.

Casi 40 años después de su fundación, el producto estrella son los bolsos. Siguen siendo «el punto de partida. Siempre los hemos tenido como artículo referente», insisten desde la marca, entregada a «la calidad y la practicidad». En la línea de los nuevos tiempos, en 2020 lanzaron la colección 'Green Gang', con productos confeccionados por materiales reciclados y productos sostenibles.

Para no perder el paso de ningún tipo de clientes, se han abierto también al público masculino. Sus tiendas se distinguen por el minimalismo pero han ido incorporando elementos naturales como la madera y el olivo para reflejar la esencia «mediterránea y barcelonesa» y darles un «aire más actual». Con 220 tiendas, tampoco quieren perder el tiempo y trabajan con la perspectiva de ir «creciendo año tras año». Bilbao adquiere un papel relevante en esta política de crecimiento.

