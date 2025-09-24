El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El 22% de las víctimas de tráfico en Euskadi fueron peatones

Siete de cada diez viandantes muertos por atropello no habían cometido ninguna infracción

Juncal Munduate

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 01:02

En un intento por reducir el uso del coche y crear ciudades más amables para caminar, en la última década no han dejado de proliferar carriles bici y vehículos de movilidad personal (VMP), principalmente patinetes eléctricos. Avances beneficiosos para la movilidad urbana pero que, combinados con el uso creciente de teléfonos móviles y auriculares, han contribuido a generar peatones «más vulnerables y expuestos al peligro».

En Euskadi, el 22% de las víctimas mortales en accidentes de tráfico de los últimos diez años fueron viandantes. A nivel nacional, la comunidad autónoma ocupa el sexto puesto en siniestralidad de peatones, dos puntos por encima de la media española. Así lo refleja el último informe de la Fundación Línea Directa, que ha analizado la accidentalidad de este colectivo —el más numeroso de la vía pública— entre 2014 y 2023. Las cifras son, cuanto menos llamativas. En esta última década se han registrado más de 124.000 siniestros con peatones implicados en España, en los que fallecieron 3.500 personas, una media de 350 muertes al año.

Unas cifras que, aunque graves, «no deben utilizarse para culpabilizar al peatón», explicó ayer directora general de la Fundación Línea Directa, Mar Garre. Y es que en el 72% de los siniestros analizados, el peatón no había cometido ninguna infracción, aunque sí hubo factores que pudieron influir en la accidentalidad de este tipo de usuarios. El 41%, de hecho, había consumido alcohol, drogas o psicofármacos. «Este comportamiento no constituye en sí mismo una infracción, es una imprudencia que influye en la capacidad de reacción», apuntó Garre.

El 86% de los atropellos se produce en zonas urbanas y el 14% en carreteras, donde la letalidad es ocho veces mayor debido a la velocidad. Entre las infracciones más habituales de los viandantes destacan cruzar fuera del paso de peatones, no respetar los semáforos y caminar por la calzada de forma indebida.

