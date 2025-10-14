El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Imagen de archivo de la chimenea de Profersa vertiendo humo en Zorroza.

Imagen de archivo de la chimenea de Profersa vertiendo humo en Zorroza. El Correo

Vecinos de San Ignacio denuncian otra vez picores de garganta y ojos y apuntan a Profersa

La empresa niega ser la responsable y asegura que la planta de fertilizantes funciona «con normalidad»

Josu García

Josu García

Martes, 14 de octubre 2025, 17:34

Varios vecinos del barrio de San Ignacio llamaron en la tarde de ayer al 010 (atención ciudadana del Ayuntamiento de Bilbao) y al 112 para ... denunciar que sufrían picores de ojos y de garganta. «El aire olía a productos químicos y no se podía respirar», asegura uno de ellos, que ha presentado una queja por email al Ayuntamiento. Los afectados apuntan hacia la fábrica de fertilizantes Profersa, ubicada en el barrio de Zorroza. El viento predominante ayer empujaba los humos de su chimenea hacia el otro lado de la ría, tal y como se puede ver en el vídeo que acompaña esta información.

