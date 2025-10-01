El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Juan Carlos Maestro, el vendedor que ha repartido 35.000 euros en Bilbao. ONCE

Un vecino de Bilbao gana 40.000 euros con la ONCE en Indautxu

El premio fue repartido por el agente vendedor Juan Carlos Maestro en la plaza de Indautxu y la calle Autonomía

Leire Moro

Leire Moro

Miércoles, 1 de octubre 2025, 18:34

La suerte de la ONCE ha dejado un premio de 40.000 euros en Bilbao. El premio corresponde al sorteo del Cuponazo del pasado viernes, 26 de septiembre. El vendedor que ha repartido fortuna ha sido Juan Carlos Maestro, quien comercializa los productos de la organización en la plaza de Indautxu y en el número 21 de la calle Autonomía desde hace años.

