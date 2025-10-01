Un vecino de Bilbao gana 40.000 euros con la ONCE en Indautxu El premio fue repartido por el agente vendedor Juan Carlos Maestro en la plaza de Indautxu y la calle Autonomía

Leire Moro Miércoles, 1 de octubre 2025, 18:34

La suerte de la ONCE ha dejado un premio de 40.000 euros en Bilbao. El premio corresponde al sorteo del Cuponazo del pasado viernes, 26 de septiembre. El vendedor que ha repartido fortuna ha sido Juan Carlos Maestro, quien comercializa los productos de la organización en la plaza de Indautxu y en el número 21 de la calle Autonomía desde hace años.

¡Atención! Adi!

Premio de 35.000€ de la mano del agente vendedor Juan Carlos Maestro que comercializa los productos de @JuegosONCE en la plaza de Indautxu y calle Autonomía de @bilbao_udala

Zorionak!@ONCE_oficial pic.twitter.com/nAykUzmZBf — ONCE Euskadi (@ONCEuskadi) October 1, 2025

