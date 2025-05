«Si trabajamos más y nos especializamos, habrá comercio local para rato»

«Las instituciones deben ayudar más, los impuestos son muy altos»

- ¿Las administraciones deberían ayudarles más?

- Se necesita todavía mucho más apoyo. Tenemos unos impuestos muy altos y nos deberían ayudar también con el absentismo. El índice de bajas es altísimo.

- ¿Tan preocupante es?

- Hay bajas que se alargan más de lo normal porque la Seguridad Social va como va. Nos supone mucho más gasto. Y luego falta personal.

- En todos los campos.

- Necesitamos profesionales que funcionen porque tantas bajas acaban destrozando muchos negocios. Hay que impulsar también el asociacionismo para integrar al mayor número de asociaciones zonales y al comercio mayorista. Voy a tratar de tocar todos los palos.

- ¿Por ejemplo?

- Estamos estudiando vínculos de colaboración con la hostelería. Hay que buscar puntos de encuentro y remar todos a favor.

- ¿Grandes y pequeños comercios pueden convivir?

- Perfectamente. Nos retroalimentamos. Yo compro en el supermercado que hay debajo de mi casa, pero la fruta se la cojo al frutero, porque me encanta.

- ¿Por qué pese a atender la mayoría de tiendas a pie de calle las mujeres son minoría en la directiva de Cecobi?

- Vamos a dar guerra. En los últimos años hemos incrementado mucho la integración de la mujer en el mercado, pero es que aún así cuesta mucho. En la junta directiva de Cecobi la proporción es de 60% de hombres y un 40% de mujeres. Antes la balanza era de un 80% de hombres frente a un 20% femenina.

- Muy desigual, ¿no?

- Tengo dos hijos y, si no tuviera el apoyo que tengo en mi casa, o sea a mis padres, esto sería imposible. Muchas mujeres no pueden conciliar la vida familiar con la profesional. Dicho lo cual, le diré algo que he descubierto.

- ¿Qué?

- Me he dado cuenta de que el comercio es vocacional. Te tiene que gustar el contacto con el cliente. Por eso siempre sugiero a mis trabajadores que sean el doble de majos y simpáticos que los demás. Al comprador hay que darle cariño. La impresión que se lleve es fundamental.