¿Qué tiempo hará este miércoles durante el paso de La Vuelta por Bilbao? Según apunta Euskalmet, los amantes del ciclismo podrán disfrutar de la esperada carrera en manga corta y sin paraguas

El pelótón pasa por el puente La Salve y junto al Guggenheim durante La Vuelta en 2022.

A falta de un día para que regrese a Bilbao la Vuelta a España, las miradas apuntan al cielo para saber qué tiempo se espera durante la jornada. Según apunta Euskalmet, los amantes del ciclismo podrán disfrutar de la esperada carrera en manga corta y sin paraguas. En Bilbao se vivirá un día de lo más veraniego con máximas de 30 grados y mínimas de 17.

En general, durante la primera parte del día, predominará el viento del sur y los cielos estarán despejados en todo el territorio. Por la tarde, el viento girará al noroeste y aumentará la nubosidad, especialmente en el Cantábrico, donde el cielo estará algo nublado por la tarde y la noche.

En la undécima etapa de La Vuelta no faltarán los puertos más característicos del territorio; Unbe (desde Laukiz), Sollube, el Balcón de Bizkaia, Morga... El pelotón saldrá desde el centro de Bilbao a las 13.30 horas y abandonará la ciudad por la BI-2704 en dirección aeropuerto. Allí se dará la salida lanzada después de un paseo por las principales calles bilbaínas.

A partir de ahí, el espectador que quiera estar en las cunetas para ver el paso de los ciclistas deberá estar atento al directo de la carrera. Lo podrán seguir a través de EL CORREO.