El pelótón pasa por el puente La Salve y junto al Guggenheim durante La Vuelta en 2022. Mireya López

¿Qué tiempo hará este miércoles durante el paso de La Vuelta por Bilbao?

Según apunta Euskalmet, los amantes del ciclismo podrán disfrutar de la esperada carrera en manga corta y sin paraguas

Marina León

Marina León

Martes, 2 de septiembre 2025, 15:42

A falta de un día para que regrese a Bilbao la Vuelta a España, las miradas apuntan al cielo para saber qué tiempo se espera durante la jornada. Según apunta Euskalmet, los amantes del ciclismo podrán disfrutar de la esperada carrera en manga corta y sin paraguas. En Bilbao se vivirá un día de lo más veraniego con máximas de 30 grados y mínimas de 17.

En general, durante la primera parte del día, predominará el viento del sur y los cielos estarán despejados en todo el territorio. Por la tarde, el viento girará al noroeste y aumentará la nubosidad, especialmente en el Cantábrico, donde el cielo estará algo nublado por la tarde y la noche.

En la undécima etapa de La Vuelta no faltarán los puertos más característicos del territorio; Unbe (desde Laukiz), Sollube, el Balcón de Bizkaia, Morga... El pelotón saldrá desde el centro de Bilbao a las 13.30 horas y abandonará la ciudad por la BI-2704 en dirección aeropuerto. Allí se dará la salida lanzada después de un paseo por las principales calles bilbaínas.

A partir de ahí, el espectador que quiera estar en las cunetas para ver el paso de los ciclistas deberá estar atento al directo de la carrera. Lo podrán seguir a través de EL CORREO.

