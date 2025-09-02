Comienzan los primeros cortes de tráfico por el paso de La Vuelta

A falta de un día para que Bilbao vuelva a ver pasar por sus calles a los mejores ciclistas del pelotón masculino, la ciudad ya ... prepara toda la logística que permite acoger un evento deportivo de la magnitud de La Vuelta. Y eso implica numerosas e incómodas afecciones al tráfico. La undécima etapa de la carrera tendrá un recorrido muy similar a la del Tour de 2023: empezará en la explanada de San Mamés a las 13.30 y terminará en la Gran Vía, a la altura de Gregorio de la Revilla, sobre las 17.30. Los cortes se producirán durante todo el recorrido, como mínimo, una hora antes del paso de los ciclistas, aunque algunos durarán todo el día.

Autobuses. Tanto corte de tráfico alterará el recorrido de la mayoría de las líneas de Bilbobus y Bizkaibus. Los desvíos, supresiones y cambios de parada podrán consultarse en web, redes sociales y paneles informativos en las marquesinas.

Tranvía. El servicio se verá afectado desde el Palacio Euskalduna hasta la parada del Hospital de Basurto.

Taxis. Se suprimirán todas las paradas que están ubicadas en las zonas afectadas por el paso de la carrera, donde también se quitarán las plazas de aparcamiento.

Mejor en tren y metro. Ante la situación que va a producirse durante todo el día el Ayuntamiento recomienda optar, en la medida de lo posible, por el tren y el metro.

Avisos a la ciudadanía. Las afecciones van a ser muchas y muy variadas. Para dar una información lo más fiable posible el Ayuntamiento buzoneará en las zonas más afectadas y colocará por las calles casi 59.000 folletos en los próximos días. Con todo, no se tratará de una información definitiva porque Policía Municipal y Ertzaintza podrán realizar cambios según cómo discurra la carrera.

Los primeros comenzarán hoy mismo en el entorno de San Mamés debido a las tareas de montaje, que arrancan a las nueve de la mañana. «La afección, en este caso, será escasa y similar a un partido en San Mamés», explican fuentes municipales. El primer corte importante no será hasta las 21.00 horas en la carretera Enekuri-Artxanda. Solo se permitirá el paso a vecinos y trabajadores.

Los cierres de circulación más significativos, sin embargo, se producirán mañana desde primera hora. Por su duración y centralidad en la circulación diaria, los más relevantes serán el corte total de la Gran Vía desde el Sagrado Corazón hasta Moyua desde las siete de la mañana hasta las nueve de la noche. Además, se cerrará el paso por el Puente Euskalduna desde las nueve de la mañana hasta el final de la prueba. También se establecerán cortes en Sabino Arana, Abandoibarra y Gran Vía entre las 6.30 y las 21.00 horas.

Los garajes y aparcamientos de las zonas afectadas contarán con restricciones de acceso y salida. También se reservarán estacionamientos en las zonas de llegada y salida de la carrera. Los horarios de cortes pueden ser modificados por motivos de seguridad o según el desarrollo de la carrera.