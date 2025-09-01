Itinerario de la etapa Bilbao-Bilbao de La Vuelta: ¿a qué hora pasa por mi pueblo? La ronda española visita la capital vizcaína en el ecuador de su recorrido

Alain Mateos Lunes, 1 de septiembre 2025, 07:21

La Vuelta a España regresa a Bilbao con una etapa muy similar a la que organizó el Tour hace dos años, cuando la carrera arrancó desde la capital vizcaína. Será una etapa donde no faltarán los puertos más característicos del territorio; Unbe (desde Laukiz), Sollube, el Balcón de Bizkaia, Morga... Aunque la etapa se definirá en la doble subida a El Vivero, ya en la parte final de la jornada, y en la explosiva cuesta de Pike, a falta de diez kilómetros para meta.

La organización ya ha publicado el itinerario que recorrerán los ciclistas este miércoles. La etapa saldrá desde el centro de Bilbao a las 13.30 horas y abandonará la ciudad por la BI-2704 en dirección aeropuerto. Allí se dará la salida lanzada después de un paseo por las principales calles bilbaínas.

A partir de ahí, el espectador que quiera estar en las cunetas para ver el paso de los ciclistas deberá estar atento al directo de la carrera. Lo podrán seguir a través de EL CORREO.

Pueden consultar a continuación el itinerario de la undécima etapa de La Vuelta, que transcurre al completo en Bizkaia, y sus horarios previstos de paso por las localidades y puertos:

Horarios de paso de la etapa Bilbao-Bilbao