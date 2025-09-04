El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El testimonio de la joven violada en Galdakao apunta a un caso de sumisión química

Según la chica, el presunto agresor, al que había conocido en Bilbao junto a un amigo, le ofreció un refresco y después sólo recuerda algunas escenas

Ainhoa de las Heras

Ainhoa de las Heras

Jueves, 4 de septiembre 2025, 00:59

El testimonio de la joven que denunció haber sido víctima de una violación el pasado fin de semana en Galdakao apunta a un posible ... caso de sumisión química, es decir, a que el presunto autor doblegó la voluntad de la mujer suministrándole alguna sustancia. La chica, de 24 años, declaró que había conocido al presunto agresor en Bilbao y que le ofreció una tónica para beber. Después de tomarla, asegura que sufrió un vacío de memoria y que sólo recuerda algunas escenas en un piso, donde dice que la forzó a mantener relaciones sexuales en contra de su voluntad. La chica sitúa también en la vivienda a un segundo joven, amigo del supuesto autor de la violación. Estos casos suelen ser difíciles de demostrar ya que el propio organismo elimina con rapìdez el rastro de ese tipo de drogas.

