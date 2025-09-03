El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Fotografía de archivo de una calle de Galdakao. Mireya López

Detenido por violar en un piso de Galdakao a una chica con la que contactó en Bilbao

Ainhoa de las Heras

Ainhoa de las Heras

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 01:10

Un joven ha sido detenido por la Ertzaintza acusado de un delito de agresión sexual contra una mujer de 24 años el pasado fin de ... semana en Galdakao, según confirmó ayer un portavoz del Departamento de Seguridad a este periódico. Los hechos denunciados se registraron la noche del sábado, día 30 de agosto, en el barrio Urreta.

