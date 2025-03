Susto en Metro Bilbao: «Si mi hijo no reacciona la escalera mecánica le destroza el pie»

No es la primera vez que hay un sobresalto en las escaleras mecánicas de Metro Bilbao porque el pie de un niño queda atrapado en ... el hueco de los laterales de los peldaños. Ocurrió, por ejemplo, el año pasado en la salida de Zabalbide. Para evitarlo precisamente los lados cuentan con unas escobillas que impiden que se pueda colar un zapato. Lo que no es tan habitual es que un calzado y, más de gran tamaño, quede enganchado en la parte alta, cuando los pasajeros abandonan la escalera. Esto es lo que le ocurrió a un adolescente el pasado martes en la estación del Casco Viejo. El joven salía por el último tramo del dispositivo cuando el pie izquierdo se le quedó pillado. El rodillo estaba tragándose su zapatilla. Se vivieron momentos de angustia y nervios.

Por suerte, el chaval actuó con rapidez y reaccionó a tiempo. Al tratarse de un calzado flexible y bajo pudo sacar corriendo el pie. Si llega a tratarse de una bota hubiera sido imposible, defiende su familia. Eso sí, en cuestión de segundos veía como la zapatilla quedaba reventada.

Ampliar

Los gritos del adolescente alertaron a los vigilantes de seguridad. Le aconsejaron dirigirse a la oficina del consumidor y poner allí una reclamación. Mientras tanto, los responsables del suburbano contactaron con el servicio técnico para poner en marcha la escalera. Algo más de cuatro horas fueron necesarias para terminar la operación, poner en marcha nuevamente los rodillos.

Los padres del menor se dirigieron a la estación y le compraron unas zapatillas nuevas– las que llevaba puestas costaban 80 euros– para salir del paso y poder volver a casa andando. Metro Bilbao ha costeado el 75% de los 60 euros que costaron las nuevas y de las que aportó el ticket.

«Indignación»

Los padres del chaval denuncian el «trato recibido». «Nos parece un hecho grave. Después de ver el estado de la zapatilla, no nos imaginamos lo que podía haberle sucedido en los dedos si no llega a sacar el pie a tiempo», comentan. Muestran su «indignación» porque «si en vez de a nuestro hijo, que es un chaval, le sucede a una persona mayor o a un niño hubiera sido algo preocupante». «No entendemos que se resuelva la incidencia sin más, no han tenido ninguna empatía por lo ocurrido, nadie se ha puesto en contacto con nosotros para darnos una explicación, pero es que además tampoco han puesto en marcha ninguna investigación para saber qué ha ocurrido y evitar que vuelva a pasar», censuran.

Ampliar

El metro dispone de 128 tramos de escaleras mecánicas. Las escobillas que están en la parte inferior previenen de que pueda caer algún objeto y atascarlas, además de que un niño cuele el pie. En varias ocasiones, los bomberos y el propio Metro Bilbao han advertido de extremar la precaución y evitar que , por ejemplo, los viajeros más pequeños, jueguen y se limpien los zapatos con las escobillas.