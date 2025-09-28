«Sabino confesó cómo le mató porque era un narcisista, para sentirse reconocido»
Domingo, 28 de septiembre 2025, 00:44
Entre los casos que han resuelto destaca el de 'Sabino, el legionario'. Del hallazgo de un trozo de pierna por un viandante en la playa ... de Arrigunaga, llegaron a identificar a la víctima, como un joven toxicómano de 34 años, y a su homicida, Sabino P.F., de 51. «Fue el primer sospechoso. Lo hizo por celos, por posesión». Los dos hombres vivían en una lonja ocupada en el barrio Urban de Barakaldo, con Irune, en diciembre de 2020. «Él creía que era suya». De hecho, se abrió una pieza separada por un delito de violencia de género.
«El mérito lo tienen dos agentes del grupo de homicidios, en colaboración con la comisaría de Sestao, rastrearon cada rincón del mundo marginal y de trapicheo en el que se movían». El acusado, un «psicópata, seco y caballero legionario como se presentaba», terminó «contando todo en una entrevista policial porque era un narcisista, para sentirse reconocido. Nos dijo también dónde estaba el resto del cuerpo». Lo había arrojado en bolsas a la ría. «Cuando fuimos a detenerle, lo tenía ya asumido. Nos pidió si podía coger sus cosas, una mochila con algo de ropa».
«Sabía que estábamos detrás»
En el caso del conocido como el 'asesino de las citas gays', en 2021, fue la «insistencia del hermano de una de las víctimas lo que nos llevó a investigar más, aunque él ya no pudo verle condenado a 25 años de prisión porque había fallecido». Considerada inicialmente como una muerte natural, se llegó a hacer una «segunda autopsia, que arrojó niveles de éxtasis líquido en el organismo». «Era bastante burdo, hacía transferencias de las cuentas de los fallecidos a su nombre y atamos cabos».
Les molesta que, en este caso, se afirme que el sospechoso se entregó. «Se sabía tan perseguido, que estábamos detrás de él» que, al ver su fotografía en las redes sociales como principal sospechoso, se presentó en la comisaría de la Ertzaintza en Irún «para ver si con eso aminoraba su carga».
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.