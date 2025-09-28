«Sabino confesó cómo le mató porque era un narcisista, para sentirse reconocido»

Entre los casos que han resuelto destaca el de 'Sabino, el legionario'. Del hallazgo de un trozo de pierna por un viandante en la playa ... de Arrigunaga, llegaron a identificar a la víctima, como un joven toxicómano de 34 años, y a su homicida, Sabino P.F., de 51. «Fue el primer sospechoso. Lo hizo por celos, por posesión». Los dos hombres vivían en una lonja ocupada en el barrio Urban de Barakaldo, con Irune, en diciembre de 2020. «Él creía que era suya». De hecho, se abrió una pieza separada por un delito de violencia de género.

«El mérito lo tienen dos agentes del grupo de homicidios, en colaboración con la comisaría de Sestao, rastrearon cada rincón del mundo marginal y de trapicheo en el que se movían». El acusado, un «psicópata, seco y caballero legionario como se presentaba», terminó «contando todo en una entrevista policial porque era un narcisista, para sentirse reconocido. Nos dijo también dónde estaba el resto del cuerpo». Lo había arrojado en bolsas a la ría. «Cuando fuimos a detenerle, lo tenía ya asumido. Nos pidió si podía coger sus cosas, una mochila con algo de ropa».

«Sabía que estábamos detrás»

En el caso del conocido como el 'asesino de las citas gays', en 2021, fue la «insistencia del hermano de una de las víctimas lo que nos llevó a investigar más, aunque él ya no pudo verle condenado a 25 años de prisión porque había fallecido». Considerada inicialmente como una muerte natural, se llegó a hacer una «segunda autopsia, que arrojó niveles de éxtasis líquido en el organismo». «Era bastante burdo, hacía transferencias de las cuentas de los fallecidos a su nombre y atamos cabos».

Les molesta que, en este caso, se afirme que el sospechoso se entregó. «Se sabía tan perseguido, que estábamos detrás de él» que, al ver su fotografía en las redes sociales como principal sospechoso, se presentó en la comisaría de la Ertzaintza en Irún «para ver si con eso aminoraba su carga».