Retenciones finalizadas en la A-8 tras un accidente en los túneles de Malmasin

En La Avanzada, un autobús averiado ha obligado a cortar un carril en sentido Bilbao, lo que también ha provocado caravana

Leire Moro

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 14:47

Un accidente entre dos vehículos en la entrada del túnel de Malmasin, en sentido Bilbao, ha provocado retenciones que han alcanzado los dos kilómetros. Según ha informado el Departamento de Seguridad del Gobierno vasco, un carril ha permanecido cortado varios minutos pero afortunadamente en el siniestro no ha habido que lamentar heridos.

Por otro lado, en La Avanzada, un autobús averiado ha obligado a cortar el carril derecho, lo que está complicando también la circulación hacia Bilbao.

