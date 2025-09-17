Retenciones finalizadas en la A-8 tras un accidente en los túneles de Malmasin
En La Avanzada, un autobús averiado ha obligado a cortar un carril en sentido Bilbao, lo que también ha provocado caravana
Miércoles, 17 de septiembre 2025, 14:47
Un accidente entre dos vehículos en la entrada del túnel de Malmasin, en sentido Bilbao, ha provocado retenciones que han alcanzado los dos kilómetros. Según ha informado el Departamento de Seguridad del Gobierno vasco, un carril ha permanecido cortado varios minutos pero afortunadamente en el siniestro no ha habido que lamentar heridos.
🚨#Istripua #A8 Km 111 #Basauri-n Kantabriako norantzan.— Trafiko (@trafikoaEJGV) September 17, 2025
❌ Errei bat ITXITA.
🚚 🚗 🛵 2 Km-tako #Autopilaketak
🚨 Accidente en la #A8 Pk 111 #Basauri sentido Cantabria.
❌ Un carril CORTADO.
🚚 🚗 🛵 2 Km de retenciones
Iturria/Fuente: BFA/DFB
☎️ 011#Trafikoa pic.twitter.com/jBj2HcOaBS
Por otro lado, en La Avanzada, un autobús averiado ha obligado a cortar el carril derecho, lo que está complicando también la circulación hacia Bilbao.
