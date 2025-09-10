El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Tramo de la calle donde se va a actuar y uno de los ya reformados.

La reforma de Rodríguez Arias para convertirse en un corredor comercial avanza hasta Doctor Areilza

El Ayuntamiento aprueba la tercera fase de la obra, con un presupuesto de 1,2 millones y un plazo de cinco meses de trabajos

Luis López

Luis López

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 12:07

El Ayuntamiento de Bilbao quiere que la calle Rodríguez Arias se convierta en un nuevo corredor comercial que discurra paralelo a Gran Vía y complemente ... al gran eje de referencia con negocios locales, con tiendas más pequeñas y diferentes. Va poco a poco porque esta calle es larga. En una primera fase se actuó entre Alameda Rekalde y la Plaza Campuzano, obra que ya está terminada; en la segunda, que concluirá «en pocas semanas», se ha reformado el tramo entre Elcano y Alameda Rekalde, además de las perpendiculares Telesforo Aranzadi, García Rivero y Máximo Aguirre. Y ahora le toca el turno a la manzana que está entre la plaza Campuzano y Doctor Areilza. No es un tramo muy largo. Unos 140 metros de longitud donde se replicará la estética y funcionalidad de lo ejecutado en los tajos anteriores. Se trata, básicamente, de quitar zonas de aparcamiento para ensanchar aceras y dejar un entorno más bonito.

