El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Obras en la calle García Rivero. Jordi Alemany
Bilbaínos con diptongo

Las baldosas de la discordia

Jon Uriarte

Jon Uriarte

Lunes, 8 de septiembre 2025, 00:02

Hay baldosas bonitas, feas, con virutas, sin ellas, grandes, pequeñas y hasta sueltas. Lo de García Rivero es otro nivel. Hasta el más despistado veía ... que apuntaba a desastre. Las juntas, los cortes torpes y las diferentes tonalidades dejaban claro que se estaba perpetrando una chapuza. Pocas veces, no es la primera vez ni el único lugar, se ha hecho tan mal la peatonalización, parcial o total, de una calle. Han fallado quienes lo han hecho y quien debía supervisarlo. Pero de eso ya se ha hablado. Los culpables, como siempre, se lavarán las manos y las culpas caerán en tres currelas de una subcontrata que se comerán el marrón. Lo que queda es saber cuándo y cómo lo van a terminar. Vecinos y comerciantes están al borde de la desesperación. Insisto, hay más zonas. Si esto pasa en el centro imaginen en otros barrios. Pero García Rivero es el ejemplo perfecto de otro tema que hoy les traigo. La mala baba.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «En Bilbao tenemos que vender caro para poder ganar dinero»
  2. 2 El mapa de la despoblación en Bizkaia. Consulta aquí tu municipio
  3. 3

    El Ministerio calcula que el tren Bilbao-Castro cuadruplicaría en demanda al viaje a Santander
  4. 4 Un manifestante propalestino provoca la caída de Javi Romo en la Vuelta
  5. 5

    «Que la izquierda diga que no hay problemas con la inmigración da munición a la extrema derecha»
  6. 6

    Chequeo a los retos de la educación en Euskadi: «Los alumnos ya no prestan atención más de diez minutos seguidos en clase»
  7. 7

    «No odio a los niños ni soy despiadada. Pero no quiero tener hijos»
  8. 8 Cambio radical del tiempo en Bizkaia para la próxima semana
  9. 9 Detenidos dos hombres por agredir sexualmente a una mujer que dormía en un pabellón de Bilbao
  10. 10 Los marineros que cantaron el himno del Athletic en un avión secuestrado

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Las baldosas de la discordia

Las baldosas de la discordia